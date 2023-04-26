Age of Empires 2: Definitive Edition 09.04.2013
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Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome представлена в тизер-трейлере

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Gruz_
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Благодаря грядущему расширению Return of Rome игра Age of Empires II: Definitive Edition получит значительное развитие. В нем вы сможете сразиться с друзьями посредством оригинальных шестнадцати цивилизаций Age of Empires - плюс одна совершенно новая эксклюзивная цивилизация из Return of Rome, Лаквьеты.

В Age of Empires II: Definitive Edition наконец-то можно будет играть за Римскую империю в виде нового дополнительного. Дополнение принесет три кампании, которые были частью оригинальной Age of Empires. В качестве дополнительного бонуса римляне не будут связаны временем, поскольку они станут новой игровой цивилизацией в Age of Empires II: Definitive Edition, готовые сражаться в новой эпохе.

Дополнение Return of Rome выходит 16 мая, а ниже мы предлагаем вам посмотреть совершенно новый трейлер.

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