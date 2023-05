Состоялся релиз дополнения Return of Rome для Age of Empires 2: Definitive Edition ©

Игра Age of Empires 2: Definitive Edition глубоко погружается в свою собственную историю с выходом дополнения Return of Rome. Расширение переносит во вторую игру все 16 цивилизаций из оригинальной Age of Empires и даже дает трем из них собственные уникальные кампании. В дополнение ко всему этому, оно добавляет новую цивилизацию Lac Viet в реестр AOE 1 и вводит соревновательный режим D3, который, очевидно, очень популярен во Вьетнаме.

Хотя у вас могут возникнуть праздные фантазии о том, чтобы сразить шумеров из AOE1 с кхмерами из AOE2, вы должны знать, что Return of Rome будет существовать как отдельная, самостоятельная часть AOE2: DE. Как объяснила компания Microsoft в своем сообщении "Return of Rome: Все, что вам нужно знать", "Возвращение Рима" будет отдельным разделом главного меню игры. Когда вы нажимаете на кнопку, вы волшебным образом переноситесь в часть игры, отделенную для контента "Возвращения Рима", поэтому вы не сможете смешивать и сочетать новые и старые города. Это относится и к Lac Viet.