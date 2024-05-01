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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 134 оценки

В The Finals появится новый режим 5 на 5 с одной жизнью и без восстановления здоровья

KoRnEr
Новости

Разработчик Embark Studios анонсировал новый режим в многопользовательском шутере от первого лица The Finals, получивший название Terminal Attack. Он появится в игре уже 2 мая 2024 года и предложит командные сражения в формате 5 на 5. Аналогичная активность есть в Counter-Strike, где уделяется внимание командной работе и точности.

Есть отличие от режима Power Shift, в котором также играют две команды по 5 человек, Terminal Attack предлагает более тактический геймплей. Здесь игра поделена на несколько раундов, в рамках которых игроки не могут возрождаться и автоматически восстанавливать здоровье. В начале каждого раунда командам назначается роль атакующих или защитников. Нападающие должны доставить ключ дешифрования на один из терминалов и завершить передачу, а защищающимся необходимо помешать атакующим это сделать.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

А когда в The Finals появиться режим без читеров кто МНЕ ответит ...

0
H.I.R.O.

А перевод на Русский когда?

0