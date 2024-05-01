В The Finals появится новый режим 5 на 5 с одной жизнью и без восстановления здоровья

Разработчик Embark Studios анонсировал новый режим в многопользовательском шутере от первого лица The Finals, получивший название Terminal Attack. Он появится в игре уже 2 мая 2024 года и предложит командные сражения в формате 5 на 5. Аналогичная активность есть в Counter-Strike, где уделяется внимание командной работе и точности.
Есть отличие от режима Power Shift, в котором также играют две команды по 5 человек, Terminal Attack предлагает более тактический геймплей. Здесь игра поделена на несколько раундов, в рамках которых игроки не могут возрождаться и автоматически восстанавливать здоровье. В начале каждого раунда командам назначается роль атакующих или защитников. Нападающие должны доставить ключ дешифрования на один из терминалов и завершить передачу, а защищающимся необходимо помешать атакующим это сделать.
А когда в The Finals появиться режим без читеров кто МНЕ ответит ...
А перевод на Русский когда?