Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft Auto: Vice City

Игра Grand Theft Auto: Vice City с открытым миром вышла в далеком 2002 году, однако продолжает сохранять за собой статус одной из самых любимых проектов геймеров, благодаря притягательной атмосфере 80-х годов. Один из ключевых геймдизайнеров игры и уже бывший сотрудник Rockstar Оббе Вермейдж поделился закулисными секретами производства этой части серии. Как оказалось, в Vice City было совсем непросто добавить полицию.

По словам Вермейджа, для Grand Theft Auto: Vice City команда разработчиков спланировала сразу две системы, которые должны были отвечать за поведение полиции в игре. Причем обе хорошо функционировали, дополняли друг друга и даже добрались до релизной версии проекта.

Разработчик вспоминает, что первая система отвечала за точки появления сотрудников полиции и их машин. В изначальной версии планировалось просто задать определенные места на карте мира, где будет появляться полиция. Несмотря на простую задумку, реализовать ее оказалось очень сложно из-за особенностей движка, поэтому был создан более простой метод спавна, но первая версия также сохранилась, хоть и в обрезанном виде.

Обычно полицейские машины выставляются на приличном расстоянии и получают приказ атаковать игрока. В Vice City я экспериментировал с заранее заданными местами, где полицейские машины появлялись в нужное время и с правильной начальной скоростью, чтобы появляться прямо перед игроком. Их установка была слишком сложной, поэтому в Vice их всего 5 или около того, и вы нашли один из них. Они всегда срабатывают, когда у вас уровень розыска 3 или выше, и как только они сработают, вам придется подождать несколько минут, прежде чем это произойдет снова. Это происходит только в том случае, если подойти к ним со стороны отеля. — сообщает Оббе Вермейдж, бывший технический директор Rockstar.

Первую систему появления полиции можно легко проверить на побережье. Если спровоцировать представителей закона возле отеля, должна активироваться точка спавна полицейских. Этот же случай позволяет понять, почему в итоге от полной реализации идеи в итоге пришлось отказаться. Точка активируется только если игрок движется со стороны отеля, другие места движения банально не учитываются.