В Age of Empires 2: Definitive Edition началось новое событие с уникальными наградами для игроков ©

Авторы обновленной версии знаменитой стратегии Age of Empires 2 продолжают радовать геймеров своей регулярной активностью. Для фанатов проекта они организовали новое внутриигровое событие с наградами и выпустили массивное обновление с исправлением известных ошибок. Теперь игроки смогут окунуться в ивент "Звездная эра" и проверить улучшенный искусственный интеллект противников.

Событие "Звездная эра" посвящено нашим звездам, которые всегда наблюдали и направляли все цивилизации на Земле. Игрокам предлагается пройти несколько испытаний, связанных с постройками и механиками Age of Empires 2: Definitive Edition, чтобы в качестве награды разблокировать несколько графических модификаций и другие элементы персонализации.

Вместе с ивентом, игра получила новое обновление. Очередной патч для Age of Empires 2: Definitive Edition призван решить известные проблемы игрового процесса и улучшить ИИ.

Список примечаний к патчу:

Исправлена проблема, вызывавшая сбой MSIXVC-версии игры после последнего патча.

Исправлена проблема, из-за которой после игры в главном меню и лобби можно было услышать звук горящего здания.

Игра больше не приостанавливается/разворачивается при активации оверлея Steam.

Полоса прокрутки больше не пропадает в браузерах лобби и зрителей.

Отряды дальнего боя теперь будут корректно приближаться к целям, которые находятся вне зоны досягаемости и к которым невозможно проложить путь, вместо того чтобы застревать в некоторых ситуациях.

Юниты больше не будут отходить далеко в сторону, когда пытаются освободить место для союзных юнитов.

Исправлена ошибка, из-за которой в редакторе не работала опция "Стереть".

Добавлена недостающая локализация из предыдущего патча.

Age of Empires 2: Definitive Edition доступна для игры на ПК и консолях Xbox.