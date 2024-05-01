Свежий трейлер Killing Floor 3 представляет жуткого Мясника

Студия разработчиков Tripwire Interactive продолжает дразнить геймеров и фанатов серии Killing Floor небольшими роликами, посвященными следующей части шутера. В недавно опубликованном трейлере Killing Floor 3 решили показать еще одного жуткого монстра, который будет охотиться за игроками на разных уровнях. Этим монстром станет Мясник, который хорошо знаком по предыдущим играм франшизы.
С момента своего появления 18 лет назад серия Мясник (BW-06) была задействована более чем в 7500 боях. Теперь Horzine представляет линейку C, расширяющую и без того значительные возможности этого грозного биологического оружия. Позвольте BW-06C взять на себя инициативу, подвергая врага воздействию ваших подразделений проникновения, умело прорезая бронетехнику, бункеры и другие укрепления.
В Killing Floor 3 дизайн и возможности Мясника, кажется, остались прежними. Монстр по-прежнему вооружен пилой и имеет хорошую броню. Кроме того, его легко разозлить, если начать по нему стрелять из далека. В отличие от предыдущих версий новый Мясник сможет легко добраться до игрока с помощью крюка, которым он может притягивать свои цели.
Шутер Killing Floor 3 создается для ПК и текущего поколения консолей. У игры нет даты релиза, однако это может измениться после летних презентаций, которые начнутся уже в июне.
Там вторая часть вроде мертворожденная была, а они и третью решили сделать.