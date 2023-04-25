Gameforge запустила сервер AION Classic в Европе ©

Gameforge, издатель многопользовательских онлайн-игр, сегодня запустил сервер AION Classic в Европе. Бесплатный и доступный для всех игроков, независимо от их местонахождения, этот новый постоянный сервер делает доступным более ранний контент из культовой MMORPG.

Начиная с контента AION 1.9, AION Classic позволяет игрокам вспомнить и насладиться ранними днями Atreia. Исследуйте этот фантастический мир на суше и наслаждайтесь захватывающими цепочками заданий, пока бушует конфликт между элийцами и асмодианами, или поднимитесь в небо и примите участие в захватывающих воздушных боях в Бездне.

Сражайтесь вместе — или друг против друга — поскольку AION Classic выходит с огромным количеством PvE- и PvP-контента. С PvE-инстансами, такими как Dark Poeta и Fire Temple, и PvP-битвами, такими как Rifts, Dredgions и Fortress Battles, ветераны AION и новички, испытывающие ностальгию, найдут сотни часов игрового процесса, которые можно заново пережить или пройти в первый раз.

AION Classic также позволит поклонникам MMORPG играть в игру, в которую они хотят играть, с подробными параметрами настройки персонажа, а также несколькими игровыми классами и специализациями. Предлагая четыре основных основных класса (Воин, Разведчик, Маг и Жрец) вместе с восемью специализациями (Гладиатор, Тамплиер, Рейнджер, Ассасин, Заклинатель духов, Колдун, Клерик и Чантер), игроки могут точно настроить свою сборку и дизайн героя. они хотят с большей свободой.

В будущем AION Classic получит дополнительные обновления, добавляющие дополнительный игровой контент и балансировку.