Кооперативный спин-офф Control перешёл на стадию полноценного производства

Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2024 года, в котором отмечается рост выручки на 56,2% и сокращение операционных убытков. Но в нем нашлось место и для планов компании по грядущим релизам.

Мы уже узнали, что полное производство ремейков первых двух Max Payne может начаться уже во втором квартале 2024 года, но, как оказалось кооперативный экшен под кодовым названием Condor в мире Control перешёл на стадию полноценного производства. Проведенные игровые тесты подтвердили увлекательный геймплей и обещают новые идеи в жанре.

Шутер Kestrel остается на стадии разработки концепции, где команда работает над улучшением идей. Дополнительные детали пока не разглашаются.