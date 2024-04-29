Slitherine займётся дальнейшей разработкой Warhammer 40,000: Battlesector

Slitherine сообщила, что теперь она возглавит разработку всего будущего контента для Warhammer 40,000: Battlesector. Ведущий издатель стратегий приобрел права на движок игры и будет работать совместно с другими разработчиками над созданием DLC, более широкого по своему охвату, чем все, выпущенное ранее.

Black Lab Games первоначально разработала игру и первые шесть фракционных DLC, а также множество новых функций и игровых режимов в период с 2021 по 2024 год. Отношения студии со Slitherine начались в 2015 году, с выпуском Star Hammer: the Vanguard Prophecy на ПК. В дальнейшем Black Lab Games будет работать над новыми проектами, о которых еще не объявлено.

Выйдя в 2021 году на ПК, PlayStation и Xbox, Warhammer 40,000: Battlesector получила положительные отзывы как критиков, так и более широкого сообщества. На данный момент игра имеет оценку «Очень положительная» от пользователей Steam.