Ивент "Снежинка на удачу" начался в российской версии Aion

В течение двух недель, с 13 по 27 февраля 2024 года, в российской версии ММОРПГ игры Aion будет проводиться уникальное игровое событие под названием “Снежинка на удачу”. Особенностью данного события являются дополнительные награды за сражения с боссами в локации Тоннель Силентера.

В рамках события появятся три новых противника: главарь захватчиков Маракан, глава отряда поддержки Трэкх и лидер магов Раходан, которые присоединятся к уже знакомым боссам офицеру Анухарту и кузнецу Девилькамиру.

За победы над этими боссами игроки смогут получить специальные предметы под названием “снежинки”. Их можно добыть разными способами: от сражений с обычными монстрами до особого врага “Маленького снеговика”.

Кроме того, в MMORPG игре появится NPC по имени Снеговик, который будет выдавать игрокам подарки в виде “шкатулок в форме снежинок”. Открыв эти шкатулки и добавив снежинки разных уровней от +1 до +9, можно будет получить различное снаряжение, договоры перевоплощения, шлифовальные камни и даже игровую валюту - кинары. Также в этих шкатулках могут быть ресурсы, необходимые для крафта.