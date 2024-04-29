18 минут геймплея исландской сюжетной приключенческой игры Island of Winds

Издатель инди-игр из Лимассола (Кипр) ESDigital Games и разработчик инди-игр из Рейкьявика (Исландия) Parity Games объявили, что их исландская сюжетно-ориентированная приключенческая игра Island of Winds, вдохновленная фольклором Исландии 17-го века, выйдет на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в 2025 году.
Кроме того, ESDigital Games и Parity Games выпустили 18 минут видео-прохождение от разработчиков.
Island of Winds — это приключенческий экшен, действие которого разворачивается в впечатляющей обстановке фантастической Исландии 17-го века. Черпая вдохновение из природы, фольклора и истории, игра вращается вокруг главной героини Брюнхильдур, Хранительницы Баланса, которая должна отправиться в путешествие открытий, когда на ее усадьбу нападают, а ее наставника похищают. Присоединяйтесь к Брюнхильдур в ее одиссее и погрузитесь в богатую историю, полную обширных знаний и интригующих загадок, а также легендарных существ, заклинаний и особого внимания к встречам сочувствия.
С Nude модом пойдет под пиво.