18 минут геймплея исландской сюжетной приключенческой игры Island of Winds

Приключенческая игра, в которой вы окунётесь в фантастический мир Исландии XVII века, где реальность и мифология сливаются в одно целое.

Вы играете за Брунгильду, храбрую воительницу из ордена Хранителей баланса. Она обладает магией, которая истекает из живой природы. Её задача — защитить мир от тёмных сил, которые хотят нарушить гармонию.

Ваше путешествие будет полно удивительных открытий и опасностей. Вы посетите девять уникальных локаций, каждая из которых символизирует определённую эмоцию — от ярости до радости, от страха до любви. Вы столкнётесь с разнообразными мифическими существами — как дружелюбными, так и враждебными.

Island of Winds предлагает вам не только интересный сюжет и обширную мифологию, но и интересный игровой процесс. Вы сможете выбирать, как сражаться — магией или оружием. Вы также сможете использовать свою эмпатию, чтобы решать конфликты без насилия. Помимо этого, игра ставит перед вами различные головоломки, которые проверят вашу логику и интуицию.