Анонсирован научно-фантастический приключенческий платформер Akimbot для PS5, Xbox Series и ПК

Издатель PLAION и разработчик Pumpkin Jack Evil Raptor анонсировали Akimbot, приключенческий платформер, действие которого происходит в научно-фантастическом мире, где существуют только роботы. Он выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam в 2024 году.

В этом приключенческом 3D-платформере вы играете за Эксе, робота-преступника с его неожиданным напарником Шипсетом, прорываясь сквозь армии роботов, управляя космическими кораблями и прокладывая свой собственный путь, выполняя миссию по спасению вселенной от неминуемой гибели. Действие происходит в научно-фантастическом мире, где существуют только роботы. Путешествуйте по галактике и испытайте безостановочный роботизированный хаос и взрывные действия. Их путешествие начинается, как и во многих великих историях, — с побега из тюрьмы.