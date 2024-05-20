Релиз в 2025 году? Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена

Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена, сообщил Хидео Кодзима во время радиопередачи на японском телеканале NHK.

Японский геймдиректор пояснил, что на данном этапе команде разработчиков предстоит этап продолжительностью около года, в ходе которого будут оптимизированы такие аспекты, как режиссура, доступность и геймплей.

Если все пойдет хорошо, вероятно, что Death Stranding 2 выйдет в 2025 году, возможно, осенью: возможно, ожидание сиквела окажется более коротким, чем то, которого опасались многочисленные поклонники работ Кодзимы.

Рассказывая о разработке Death Stranding 2, Хидео Кодзима затронул и дебютный трейлер игры, который, по его мнению, должен был представить сиквел во всей его полноте, включая все аспекты впечатлений.

По этой причине режиссер уделил много внимания не только повествованию, но и геймплею, подчеркивающему различия с первым эпизодом, а также знакомству с персонажами, включая старых и новых знакомых.