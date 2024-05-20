Релиз в 2025 году? Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена

Работа над захватом движений и озвучкой Death Stranding 2 завершена, сообщил Хидео Кодзима во время радиопередачи на японском телеканале NHK.
Японский геймдиректор пояснил, что на данном этапе команде разработчиков предстоит этап продолжительностью около года, в ходе которого будут оптимизированы такие аспекты, как режиссура, доступность и геймплей.
Если все пойдет хорошо, вероятно, что Death Stranding 2 выйдет в 2025 году, возможно, осенью: возможно, ожидание сиквела окажется более коротким, чем то, которого опасались многочисленные поклонники работ Кодзимы.
Рассказывая о разработке Death Stranding 2, Хидео Кодзима затронул и дебютный трейлер игры, который, по его мнению, должен был представить сиквел во всей его полноте, включая все аспекты впечатлений.
По этой причине режиссер уделил много внимания не только повествованию, но и геймплею, подчеркивающему различия с первым эпизодом, а также знакомству с персонажами, включая старых и новых знакомых.
Интересно будет ли все же русская. Хошибаев говорил, что надеется, что будут делать и их позовут озвучивать. И Кузнецов с ним на стиме сказал, что Сони не ушли и продолжают озвучивать. Пока все крупные игры выходили с озвучкой.
Если геймплей не изменился в лучшую сторону, то скип. Потому что зная Кодзиму, он гений в сюжете, однако по геймплею его игры ещë хуже Юбисофта.
Не ну стелс в MGS у него отлично получался (там реально была тонна революционных идей и геймплейных механик) очень жаль что он какую нибудь новую серию стелсов не придумал, ну а симулятор почтальона конечно очень сильно на любителя.
MGS – шедевр, проверенный врнменем.
Но после нескольких часов собирания коробок по скалам (больше не выдержал), меня даже слегка воротит от всего увиденного.
У меня и в первую желания нет играть, а тут уже вторая на подходе))