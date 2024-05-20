В Call of Duty пройдет масштабный кроссовер с Gundam - представлен первый тизер

Популярный шутер Call of Duty скоро продолжит свое активное сотрудничество с известными японскими франшизами. Ранее в игре уже проходили кроссоверы с известными аниме-сериалами, а теперь разработчики собираются удивить фанатов коллаборацией с культовой меха-франшизой Gundam. Подробности ивента пока неизвестны, но зато у нас есть первый тизер с интересными намеками.
Кроссовер с Gundam будет интересен в первую очередь поклонникам японской культуры, поскольку эта серия занимает ключевое место во всей медиа-индустрии Японии. Судя по всему, в Call of Duty можно будет увидеть модели знаменитых роботов Gundam. Если верить экспертам, которые проанализировали тизер, в шутер будет добавлена самая узнаваемая классическая версия Gundam RX-78-2, которая была представлена в оригинальном аниме 1979 года.
Ожидается, что в рамках этого ивента сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, а также королевская битва Warzone получат ряд внутриигровых предметов в стиле Gundam. Игроки смогут получить различные скины для оружия, брелки и облики оперативников. Вероятно, кроссовер начнется вместе с запуском четвертого сезона этого года, который намечен на 29 мая.
какой-то позор.
Это оптимус прайм?
отыграл два сезона, больше не смог терпеть этот цирк
Даа, во что же превратилась колда.