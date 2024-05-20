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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 357 оценок

В Call of Duty пройдет масштабный кроссовер с Gundam - представлен первый тизер

Gutsz
Новости

Популярный шутер Call of Duty скоро продолжит свое активное сотрудничество с известными японскими франшизами. Ранее в игре уже проходили кроссоверы с известными аниме-сериалами, а теперь разработчики собираются удивить фанатов коллаборацией с культовой меха-франшизой Gundam. Подробности ивента пока неизвестны, но зато у нас есть первый тизер с интересными намеками.

Кроссовер с Gundam будет интересен в первую очередь поклонникам японской культуры, поскольку эта серия занимает ключевое место во всей медиа-индустрии Японии. Судя по всему, в Call of Duty можно будет увидеть модели знаменитых роботов Gundam. Если верить экспертам, которые проанализировали тизер, в шутер будет добавлена самая узнаваемая классическая версия Gundam RX-78-2, которая была представлена в оригинальном аниме 1979 года.

Ожидается, что в рамках этого ивента сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, а также королевская битва Warzone получат ряд внутриигровых предметов в стиле Gundam. Игроки смогут получить различные скины для оружия, брелки и облики оперативников. Вероятно, кроссовер начнется вместе с запуском четвертого сезона этого года, который намечен на 29 мая.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Озверин

какой-то позор.

2
ContinuousKyon

Это оптимус прайм?

0
Fluman_13

отыграл два сезона, больше не смог терпеть этот цирк

0
-Zion-

Даа, во что же превратилась колда.

0