Авторы Alaloth - Champions of The Four Kingdoms отмечают первую годовщину ролевой игры и благодарят за поддержку

Gamera Interactive, удостоенный наград бутик-лейбл игр, с радостью отмечает годовщину выхода в ранний доступ своей игры Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, получившей признание критиков. Студия рада объявить о впечатляющей 60% скидке на игру в течение всего периода летней распродажи Steam.

"Мы искренне благодарны за огромную поддержку и отзывы, которые мы получили от нашего невероятного сообщества во время выхода Alaloth - Champions of The Four Kingdoms в раннем доступе", - сказал Альберто Белли, директор игры.

В дополнение к скидке Gamera Interactive рада поделиться своим постоянным стремлением к улучшению игрового опыта. Команда разработчиков стремится регулярно выпускать обновления, чтобы учесть отзывы игроков и еще больше обогатить вселенную Alaloth. Следующее предстоящее обновление, Loredbound, направлено на изучение и расширение связанных с историей аспектов игры, обеспечивая игрокам более глубокое погружение в мир Пламена.

Наша команда страстно желает создать незабываемые впечатления для наших игроков", - добавил Альберто Белли. "С помощью Loredbound мы стремимся углубиться в историю Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, предлагая более богатый опыт повествования, который заставит игроков жаждать новых знаний об этом огромном и чарующем мире.

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms уже получила признание за захватывающий геймплей, потрясающие визуальные эффекты и уникальные изометрические бои в реальном времени. Благодаря невероятной скидке и обещанию новых обновлений, Gamera Interactive приглашает игроков вступить в ряды героев и отправиться в незабываемое путешествие по Четырем Королевствам.