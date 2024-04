Инсайдер: Obsidian - "маловероятный" кандидат на создание следующей Fallout, поскольку занята собственными проектами

Obsidian "вряд ли" будет разрабатывать следующую игру Fallout, поскольку вместо этого она сосредоточится на своих небольших ролевых играх, таких как The Outer Worlds и Avowed.



Об этом сообщил главный редактор Startmenu Лекс Ладди, который сделал это заявление на вчерашнем подкасте Giant Bomb. Здесь Ладди подтверждает слова ведущего подкаста Джеффа Грабба о том, что "были разговоры" о привлечении Obsidian к работе над еще одной игрой по Fallout. Однако он добавляет, что студия отказалась, так как теперь хочет "отойти" от более масштабных проектов.

Я могу сказать, что обсуждение, которое [Грабб] поднял несколько лет назад, когда к Obsidian обращались по поводу Fallout: New Vegas 2, действительно имело место. Я также знаю, что не только Bethesda говорила: "Эй, мы не хотим, чтобы эту игру делал кто-то другой". Отчасти это была и Obsidian, которая говорила: "Для нас это был бы огромный масштаб, от которого мы отказались".



В настоящее время Fallout не разрабатывается [...] Очень маловероятно, что Obsidian станут теми людьми, которые сделают следующий Fallout.

Публично Obsidian время от времени выражала заинтересованность в том, чтобы однажды вернуться к серии. В 2023 году глава студии Ферегус Уркхарт сказал, что "с удовольствием сделал бы еще один Fallout" перед уходом на пенсию, но подтвердил, что на тот момент никаких планов не было. Он также сказал, что команда была "довольно загружена Avowed, Grounded и Outer Worlds 2", и с тех пор ситуация не изменилась.



Тем не менее, не секрет, что сообщество хотело бы получить еще одну игру Fallout, разработанную Obsidian. Fallout: New Vegas часто упоминается в качестве любимой игры фанатов, и, как мы видим, после выхода телесериала у нее все еще есть здоровая база игроков. Настолько, что в очереди стояли желающие поиграть в New Vegas на PlayStation 5, поскольку доступ к игре можно получить только через облачные игры. Мы также наблюдаем огромный всплеск загрузки модов для New Vegas, поскольку игроки по-прежнему создают новые дополнения для игры, которой уже почти 14 лет.



Но даже если Obsidian не возьмет на себя бразды правления следующей игрой Fallout, скорее всего, это сделает кто-то другой. Xbox, как сообщается, ищет способы выпустить новую игру Fallout "пораньше", что противоречит плану Bethesda отложить Fallout 5 до выхода The Elder Scrolls 6. Тодд Говард также заявил, что ведутся "разговоры" о привлечении к работе над серией другой команды, так что Bethesda, похоже, понимает, что до Fallout 5 должна выйти еще одна игра по Fallout.