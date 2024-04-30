Инсайдер: Obsidian - "маловероятный" кандидат на создание следующей Fallout, поскольку занята собственными проектами

Obsidian "вряд ли" будет разрабатывать следующую игру Fallout, поскольку вместо этого она сосредоточится на своих небольших ролевых играх, таких как The Outer Worlds и Avowed.
Об этом сообщил главный редактор Startmenu Лекс Ладди, который сделал это заявление на вчерашнем подкасте Giant Bomb. Здесь Ладди подтверждает слова ведущего подкаста Джеффа Грабба о том, что "были разговоры" о привлечении Obsidian к работе над еще одной игрой по Fallout. Однако он добавляет, что студия отказалась, так как теперь хочет "отойти" от более масштабных проектов.
Я могу сказать, что обсуждение, которое [Грабб] поднял несколько лет назад, когда к Obsidian обращались по поводу Fallout: New Vegas 2, действительно имело место. Я также знаю, что не только Bethesda говорила: "Эй, мы не хотим, чтобы эту игру делал кто-то другой". Отчасти это была и Obsidian, которая говорила: "Для нас это был бы огромный масштаб, от которого мы отказались".
В настоящее время Fallout не разрабатывается [...] Очень маловероятно, что Obsidian станут теми людьми, которые сделают следующий Fallout.
Публично Obsidian время от времени выражала заинтересованность в том, чтобы однажды вернуться к серии. В 2023 году глава студии Ферегус Уркхарт сказал, что "с удовольствием сделал бы еще один Fallout" перед уходом на пенсию, но подтвердил, что на тот момент никаких планов не было. Он также сказал, что команда была "довольно загружена Avowed, Grounded и Outer Worlds 2", и с тех пор ситуация не изменилась.
Тем не менее, не секрет, что сообщество хотело бы получить еще одну игру Fallout, разработанную Obsidian. Fallout: New Vegas часто упоминается в качестве любимой игры фанатов, и, как мы видим, после выхода телесериала у нее все еще есть здоровая база игроков. Настолько, что в очереди стояли желающие поиграть в New Vegas на PlayStation 5, поскольку доступ к игре можно получить только через облачные игры. Мы также наблюдаем огромный всплеск загрузки модов для New Vegas, поскольку игроки по-прежнему создают новые дополнения для игры, которой уже почти 14 лет.
Но даже если Obsidian не возьмет на себя бразды правления следующей игрой Fallout, скорее всего, это сделает кто-то другой. Xbox, как сообщается, ищет способы выпустить новую игру Fallout "пораньше", что противоречит плану Bethesda отложить Fallout 5 до выхода The Elder Scrolls 6. Тодд Говард также заявил, что ведутся "разговоры" о привлечении к работе над серией другой команды, так что Bethesda, похоже, понимает, что до Fallout 5 должна выйти еще одна игра по Fallout.
Я совершенно точно не хочу Фаллаут от обсидиан, потмоу что геймплейно это будет OuterWorld3. Если микрософт решит слить фол5 в какую то севершенно левую контору которая будет это клепать на другом движке, то я почти уверен что на выходе получится очередной "человек-паук". Но если микрософт хочет выпустить игру по миру фолаута в другом сетинге, будь то ртс стратегия или соулслайк, то ничего плохого в этом нет, игры нужны разные, просто называть это Fallout5, мне кажется не правильно.
И да, я в курсе что модно и молодежно хейтить стройку в фол4, но статистика модов на нексусе явно показывает что как минимум половину постоянного онлайна держит именно стройка, хотя она и нафиг не сдалась для прохождения квестов (кинуть три обоссаных матраса на землю не в счет). И то что в старфилд приволокли убогую систему строительства из Ф76 оттолкнуло очень многих игроков, в том числе талантливых модеров. Надеюсь беседка это исправит со временем, ну или это можно будет нормально замодить.
аутер ворлд без бюджета был и вышел такой крепкий средняк , не шедевр , но и не говHо , на разок прям нормально зашел. Так что фолаут я им доверил больше чем тоду, с бюджетом уже сделают гуд. Но надеюсь найдут кому дать.
p.s на месте фили я бы заставил отменить аутер ворлд2 или отложить в черный ящик и заставить делать фалаут)
можно и не хейтить но диалоги в фолле 4 хрень, синты полная хрень, вот и все что можно сказать про фаллаут 4.
Яб сказал оутер ворд был крепкое среднее гувно )
Фол5 будет полностью сделан нейросеткой, а для его раскрытия надо будет потратить 2к часов. Хз пусть хоть человека паука делают из фолача, да даже пусть юбикам на аутсорс отдают, лишь бы не Тодд и беседка.
оутер ворлд фемичий помет
Мне кажется многие забывают кто отцы серии...Не важно что за студия будет делать, а важно, что бы, у руля был Авелон, Кейн и Боярский (и еще в идеале композитор дилогии Марк Морган, вроде). Вот тогда, я думаю, будет точно фоллавут, который мы заслужили.
Сделал один "отец" Каллисто Протокол, чет не очень вышло. Поэтому далеко не факт что они смогут так, как раньше.
От обсидианов давно ничего не осталось, что они делать будут ?
Они делают Avoved
Это уже новая команда, даже оутер ворд делали уже не старым костяком
Пусть кармак пилит.
Знаете ребят. Я редко оставляю комментарии, но тут я подпишусь. Вы все похоже похоже забыли, что случилось на релизе NV от Obsidian.
"Publisher Bethesda was not permitted to pay additional royalties for the RPG because it scored 84 on Metacritic"
Они лишили ребят разрабов из Обсидиан премий из-за нехватки одного!!! балла на метакритике, потому что так было указано в условиях контракта или типа того. Они даже не стали пересматривать условия сделки на фоне того, что игра была очень тепло встречена сообществом.
А что мы увидели потом ? 4ку с пластилиновой графикой и гипертрофированным визуальном, и ужасно прописанным сюжетом. 76й с той же графикойй, который на релизе запоролся как только можно. Только ленивый его не ругал. Старфилд, который до сих пор не раскрылся.
У меня горит с 12 года по тому поводу как официальный издатель взаимодействует со своим коммьюнити! Просто вытирают ноги - дают сырой продукт для доработки, крадут квесты у мододелом и пихают их в длс, считают свою точку зрения истиной в последней инстанции (был диалог по почте с представителем бетезда, знаю о чем пишу), ломают глобальный аддон и кучу сборок игроков одним Некст ген патчем, вместо того, чтобы выпустить его как отдельный длс... Ребят, я могу перечислять бесконечно.
Мы не друзья Фила или Тодда, и это вряд ли случится, но игру надо отдать отцам основателям и собрать вокруг них талантливых разрабов и ребят из коммьюнити нексуса. Пускай девочки из Обсидиан делают 2ю часть своей голубой ролевой космической повестки.
Я думаю, что в любом случае, в течение 20 лет, мы увидим одну из отличных игр в сеттинге fallout, когда издатели придут к формуле выше. На этом все. Спасибо, я кончил.
На самом деле очень грустно что Беседка в своё время когда была возможность опять не скооперировались с Обсидианами и не сделали продолжение на уровне Вегаса на движке четвёртого фола променял бы кучу игр на одну подобную игру, хотя с другой стороны понятно зачем Беседке конкуренты, в итоге сейчас мы имеем кастрированный выкидыш в виде Старфилда который за бесплатно не нужен.