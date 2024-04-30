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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 948 оценок

Assassin's Creed Mirage выйдет на iPhone 15 Pro и некоторых iPad в июне

monk70
Новости

Сегодня компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage будет доступна в App Store с 6 июня для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также для моделей iPad Air и iPad Pro, оснащенных чипом M1 или новее.

Теперь игру можно оформить предзаказ в App Store перед ее выпуском. Приложение можно будет бесплатно загрузить и играть в течение 90 минут, а пользователи смогут разблокировать полную версию для совместимых моделей iPhone и iPad, сделав одну покупку в приложении за 49,99 долларов.

Ubisoft заявляет, что версии Assassin's Creed Mirage для iPhone и iPad имеют тот же игровой процесс, что и консольная версия, но с элементами управления, адаптированными для сенсорных экранов iPhone и iPad.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SkyraX

жаль что так никто и не сломал полную через демку

-1
СнопакДоминатор

Когда выйдет на ксийоми? Poco епёт.

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