Assassin's Creed Mirage выйдет на iPhone 15 Pro и некоторых iPad в июне

Сегодня компания Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage будет доступна в App Store с 6 июня для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также для моделей iPad Air и iPad Pro, оснащенных чипом M1 или новее.
Теперь игру можно оформить предзаказ в App Store перед ее выпуском. Приложение можно будет бесплатно загрузить и играть в течение 90 минут, а пользователи смогут разблокировать полную версию для совместимых моделей iPhone и iPad, сделав одну покупку в приложении за 49,99 долларов.
Ubisoft заявляет, что версии Assassin's Creed Mirage для iPhone и iPad имеют тот же игровой процесс, что и консольная версия, но с элементами управления, адаптированными для сенсорных экранов iPhone и iPad.
жаль что так никто и не сломал полную через демку
Когда выйдет на ксийоми? Poco епёт.