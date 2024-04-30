Открылись предзаказы на Senua's Saga: Hellblade 2. Экшен получит перевод на русский язык и доступен для покупки в России

Экшен Senua’s Saga: Hellblade 2 стал доступен для предзаказа в Steam. В России игра тоже доступна и получит перевод на русский язык.

Ninja Theory и Xbox Game Studios оценили игру в 3119 рублей, но скорее всего это просто ошибка и вскоре игру уберут из российского Steam. Раздел системных требований тоже пока не был обновлен.

Игрокам снова предстоит пережить часть жизни Сенуа, когда она отправляется в Исландию, чтобы спасти свой народ, сражаясь при этом с собственными внутренними монстрами. Релиз игры намечен на 21 мая на ПК и Xbox Series X|S.