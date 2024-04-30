Открылись предзаказы на Senua's Saga: Hellblade 2. Экшен получит перевод на русский язык и доступен для покупки в России

Экшен Senua’s Saga: Hellblade 2 стал доступен для предзаказа в Steam. В России игра тоже доступна и получит перевод на русский язык.
Ninja Theory и Xbox Game Studios оценили игру в 3119 рублей, но скорее всего это просто ошибка и вскоре игру уберут из российского Steam. Раздел системных требований тоже пока не был обновлен.
Игрокам снова предстоит пережить часть жизни Сенуа, когда она отправляется в Исландию, чтобы спасти свой народ, сражаясь при этом с собственными внутренними монстрами. Релиз игры намечен на 21 мая на ПК и Xbox Series X|S.
а теперь ждем еще 10 лет озвучку))
Ради 8 часов игры?
Через несколько часов заблочат, желающим лучше поторопиться. Как по мне, за киношный симулятор ходьбы на 5-6 часов дороговато. Первая часть вообще не впечатлила.
Тут на любителя. Кинцо уровня Кодзимы. Первую я играл но них не понял.
На кой оно надо покупать. В GamePass бесплатно поиграем.
С такой ценой все равно что недоступна
Всего лишь 35$, дальше вопросы к курсу
Ну всё равно, 3к рублей за игру на 8-10 часов, там балда3 стоит столько же вроде.
Балда 3 стоит 2000 рублей .
Так 2-3к в основном стоят игры категории б сейчас, чем эта игра и является. Балду просто не стали пересчитывать. Остальные игры 4-6к стоят. Так что норм цена
Для игры категории б у неё слишком много маркетинга.
это хорошо что хоть субтитры будут
Никогда предзаказы не брал, а тут ещё и ценник выкручен.Ничему людей жизнь не учит.Ну,да ладно
На Казахстанском акке - 11700т, что примерно 2430р. Это что за ценник нам зарядили с учетом того, что там игры обычно дороже?
В РФ 3100р
Все правильно, вопрос как раз скуяли в КЗ игры бывают дороже чем в рф? Казахи типа докуя богатые??
Казахи на два типа делятся.
Либо бедные, которые вообще игры не покупают.
Либо богатые, которые денег не жалеют.
Зачем убирать когда можно бабло состричь? в $ 50 так то.
Игра выйдет по game pass, может кому-то станет легче.
В Казахстане 2.5к вообще. Халява
Согласен, у меня в Турции 2100 (23 бакса), вообще шик.
Согласен, согласен. В Зимбаве лишь 11269.99 зимбабвийских долларов.
Очень интересно, а в South Asia всего 16 баксов (1500)
Хоть что то в кз стоит дешевле
Купил сразу же, не думая. Немного офигел, конечно, что такой проект оказался доступен для покупки напрямую.
и я!
сразу застолбил!как торрент появляется тут же качаю!!!
Ну, каждому свое.
РБ
В Турции/Аргентине идентично. Вообще ценник не сильно заломили во многих регионах.
Нужно уточнить , что ПЕРЕВОД только СУБТИТРЫ!!! А то воспримут слова (получит перевод на ру язык) буквально -_- ... и выходит эта шиза рядом с Цусимой, не лучший вариант выбора даты...
Там дед Спейс 2/3 по 200р распродают!
Очень похоже на то, что временно ввели возможность покупки с целью зафиксировать цену в российском регионе. Из-за существенной разницы в цене с казахстанским регионом игру невозможно будет отправить в качестве подарка из Казахстана в Россию.
Когда речь заходит о предзаказах
Ну парни правильно тему говорят за предзаказы
Сколь сколько вот за эту помойку 3т? че дали не пас в этот мусор пускай вон шизики играют
У майков походу опять проблемы с оптимизацией, боюсь представить какие рекомендованные.
А что не так ? железо 8 летней давности в минималках, все норм
Это железо вполне производительное и когда оно в минималках это уже звоночек.
средний игровой пк - 3060. 1070 это затычка а не игровая карта
И ты думаешь в рекомендованных 3060 будет?)
И рекомендованые небось как всегда под 1080п укажут, предпологаю что какаянибудь 3080 будет. Не просто так они оставили пустыми рекомендованные
Почему у неё такая отталкивающая мимика на всех артах? Че там по геймплею вообще в игре, за 7 лет или скок там, добавили разнообразия? Или такое же душное инди кинцо с ааа бюджетом и сроками? Просто чет на фоне последних новостей нет веры в майков.
Ну по сюжету там проблемы с психикой, следовательно мимика соответствует.
Я шизов видел, как правило они рожи не корчат лол, а тут какая то театральщина.
Это же не постер, а стоп-кадр.