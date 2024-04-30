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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 209 оценок

Открылись предзаказы на Senua's Saga: Hellblade 2. Экшен получит перевод на русский язык и доступен для покупки в России

butcher69
Новости

Экшен Senua’s Saga: Hellblade 2 стал доступен для предзаказа в Steam. В России игра тоже доступна и получит перевод на русский язык.

Ninja Theory и Xbox Game Studios оценили игру в 3119 рублей, но скорее всего это просто ошибка и вскоре игру уберут из российского Steam. Раздел системных требований тоже пока не был обновлен.

Игрокам снова предстоит пережить часть жизни Сенуа, когда она отправляется в Исландию, чтобы спасти свой народ, сражаясь при этом с собственными внутренними монстрами. Релиз игры намечен на 21 мая на ПК и Xbox Series X|S.

39
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
muxamor2011

а теперь ждем еще 10 лет озвучку))

7
simiola

Ради 8 часов игры?

0
maximus388

Через несколько часов заблочат, желающим лучше поторопиться. Как по мне, за киношный симулятор ходьбы на 5-6 часов дороговато. Первая часть вообще не впечатлила.

7
hpi

Тут на любителя. Кинцо уровня Кодзимы. Первую я играл но них не понял.

-3
nickSIA

На кой оно надо покупать. В GamePass бесплатно поиграем.

0
BAZKIN

С такой ценой все равно что недоступна

3
Sorsh

Всего лишь 35$, дальше вопросы к курсу

7
UnrealisticGeoffrey Sorsh

Ну всё равно, 3к рублей за игру на 8-10 часов, там балда3 стоит столько же вроде.

0
gloccc UnrealisticGeoffrey

Балда 3 стоит 2000 рублей .

0
caliskan UnrealisticGeoffrey

Так 2-3к в основном стоят игры категории б сейчас, чем эта игра и является. Балду просто не стали пересчитывать. Остальные игры 4-6к стоят. Так что норм цена

3
UnrealisticGeoffrey caliskan

Для игры категории б у неё слишком много маркетинга.

0
dreamevil2067

это хорошо что хоть субтитры будут

2
Denis Kyokushin

Никогда предзаказы не брал, а тут ещё и ценник выкручен.Ничему людей жизнь не учит.Ну,да ладно

2
Evgen 010

На Казахстанском акке - 11700т, что примерно 2430р. Это что за ценник нам зарядили с учетом того, что там игры обычно дороже?

1
Satty

В РФ 3100р

-1
simiola

Все правильно, вопрос как раз скуяли в КЗ игры бывают дороже чем в рф? Казахи типа докуя богатые??

0
ratte88 simiola

Казахи на два типа делятся.
Либо бедные, которые вообще игры не покупают.
Либо богатые, которые денег не жалеют.

0
bohdan2015

Зачем убирать когда можно бабло состричь? в $ 50 так то.

Игра выйдет по game pass, может кому-то станет легче.

1
caliskan

В Казахстане 2.5к вообще. Халява

0
melvinov

Согласен, у меня в Турции 2100 (23 бакса), вообще шик.

-1
TameIgnacio melvinov

Согласен, согласен. В Зимбаве лишь 11269.99 зимбабвийских долларов.

-1
melvinov TameIgnacio

Очень интересно, а в South Asia всего 16 баксов (1500)

-1
Unicorling

Хоть что то в кз стоит дешевле

-1
Blue Rose

Купил сразу же, не думая. Немного офигел, конечно, что такой проект оказался доступен для покупки напрямую.

-1
ABOMINOG1

и я!

сразу застолбил!как торрент появляется тут же качаю!!!

2
Blue Rose ABOMINOG1

Ну, каждому свое.

0
Abarmot90

РБ

-1
melvinov

В Турции/Аргентине идентично. Вообще ценник не сильно заломили во многих регионах.

-1
Ang Dark

Нужно уточнить , что ПЕРЕВОД только СУБТИТРЫ!!! А то воспримут слова (получит перевод на ру язык) буквально -_- ... и выходит эта шиза рядом с Цусимой, не лучший вариант выбора даты...

-1
simiola

Там дед Спейс 2/3 по 200р распродают!

-1
Tiger Goose

Очень похоже на то, что временно ввели возможность покупки с целью зафиксировать цену в российском регионе. Из-за существенной разницы в цене с казахстанским регионом игру невозможно будет отправить в качестве подарка из Казахстана в Россию.

-1
Unicorling

Когда речь заходит о предзаказах

-3
Nodas

Ну парни правильно тему говорят за предзаказы

0
Анна Кранцове

Сколь сколько вот за эту помойку 3т? че дали не пас в этот мусор пускай вон шизики играют

-4
Ivan Nevaжno

У майков походу опять проблемы с оптимизацией, боюсь представить какие рекомендованные.

-4
Nodas

А что не так ? железо 8 летней давности в минималках, все норм

0
Ivan Nevaжno Nodas

Это железо вполне производительное и когда оно в минималках это уже звоночек.

2
simiola Ivan Nevaжno

средний игровой пк - 3060. 1070 это затычка а не игровая карта

-3
Ivan Nevaжno simiola

И ты думаешь в рекомендованных 3060 будет?)

2
valera antonov

И рекомендованые небось как всегда под 1080п укажут, предпологаю что какаянибудь 3080 будет. Не просто так они оставили пустыми рекомендованные

0
UnrealisticGeoffrey

Почему у неё такая отталкивающая мимика на всех артах? Че там по геймплею вообще в игре, за 7 лет или скок там, добавили разнообразия? Или такое же душное инди кинцо с ааа бюджетом и сроками? Просто чет на фоне последних новостей нет веры в майков.

-7
um47445

Ну по сюжету там проблемы с психикой, следовательно мимика соответствует.

1
UnrealisticGeoffrey um47445

Я шизов видел, как правило они рожи не корчат лол, а тут какая то театральщина.

-2
iMattz

Это же не постер, а стоп-кадр.

1