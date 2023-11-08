Эволюция движка Northlight в Alan Wake 2 подробно описана компанией Remedy

Вышедшая в конце прошлого месяца Alan Wake 2 заслужила похвалу технических специалистов как, возможно, лучшая по своему внешнему виду игра на сегодняшний день. На этой неделе компания Remedy опубликовала в своем блоге обширную статью, в которой подробно рассказала об эволюции собственного движка Northlight от Control до Alan Wake 2.
Прежде всего, разработчики перешли на новую модель системы компонентов сущностей (Entity Component System), что позволило сделать параллельное выполнение эффективным и тем самым обеспечить поддержку переменного количества ядер аппаратного процессора. В свою очередь, это позволяет создавать "большие, более динамичные и насыщенные миры", - заявили в Remedy. Действительно, Alan Wake 2 значительно больше первой игры, и старший креативный директор Сэм Лейк не стал отрицать возможности перехода в будущем к дизайну, напоминающему открытый мир. Таким образом, это выглядит как разумное технологическое обновление, которое может принести свои плоды.
Студия также создала новое воксельное управление персонажем, которое сделало его движения более плавными и естественными даже в сложном и динамичном окружении. В качестве дополнительного бонуса можно отметить, что игровые персонажи не натыкаются на предметы при перемещении в тесном пространстве. Движение NPC также было переработано, что позволило им использовать анимацию движения в сочетании с новой функцией Motion Matching, основанной на расстоянии.
Remedy хотела, чтобы ветер был важным фактором в Alan Wake 2, поэтому создала технологию, основанную на Signed Distance Fields. Они работают как строительные блоки, определяющие силу ветра в различных областях игры, что позволяет добиться реалистичности и разнообразия ветра.
Наиболее интересные новые возможности связаны с обновленным конвейером рендеринга графики. Благодаря интеграции сеточных шейдеров движок Northlight может выполнять окклюзию с точностью до одного пикселя, используя в качестве окклюдера все, что находится в сцене. Таким образом, движок отрисовывает только то, что видно в Alan Wake 2, обеспечивая более высокую геометрическую детализацию, чем когда-либо в играх Remedy.
Прозрачный рендеринг также подвергся модернизации, благодаря чему прозрачная геометрия и эффекты органично сочетаются с туманом (улучшенным за счет попиксельного прозрачного освещения и отражений, влияющих на туман). И, наконец, трассировка лучей в Alan Wake 2 дополнена непрямым освещением с трассировкой траектории и улучшенным эффектом размытия, который стал возможен благодаря DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) от NVIDIA. Трассировка лучей также улучшает анимированную листву в игре, которая основана на новой системе растительности на базе шейдеров.
А инструкцию по работе с этим движком они видимо где то потеряли,это уже вторая игра в этом году с ужаснейшей оптимизацией,в Starfield такая же хернь.
Уже обсуждали, карты старых серий намеренно слиты в унитаз, потому что куртке, надо продавать 4000 серию. А 4000 серия проходняк. Mesh Shaders впихнули не просто так.
Нахер такую эволюцию, что потом даже на топах игра работает не очень
*Деградация оптимизации
Я ничего прорывного там не заметил. Графон уровня римейка четвертого резика.
Именно такие игры и студии двигают прогресс: от геймплея до технологий. Тут и лихо закрученный сюжет с проработанными персонажами. Тут и вся прелесть новых технологий. Это уверенный шаг в будущее.
ПЕтушье Рэмеди сделайте патч для gtx 1080 ti и RX 5700 XT .....утырки продажные
Ты его такой агрессивный? Одноклассники деньги отжимают и не дают накопить на видеокарту?