Helldivers 2 сняли с продажи в Steam в 170 странах

Helldivers 2 сняли с продажи в Steam в более чем 170 странах
Это произошло в тех регионах, в которых нельзя зарегистрировать аккаунт PSN. В список входят так же страны СНГ.
Сами разработчики из Arrowhead Game Studios и Sony пока ситуацию не комментировали, однако ранее разработчики высказывались о том, что будут поддеживать сторону игроков в данной ситуации.
Чуть ранее в Steam начали возвращать деньги за Helldivers 2 вне зависимости от времени, проведенного в игре. Уже известно об игроках, которые наиграл по 97 и 225 часов и получили деньги за игру назад. В причинах возврата игроки указывают примерно такие формулировки:
«Sony задним числом изменила принцип работы игры и навязала мне юридические соглашения, которые я не принимаю».
Так же ранее стало известно, что на фоне происходящей ситуации с необходимой привязкой к аккаунту PSN, Helldivers 2 получила более 115 тысяч отрицательных отзывов за два дня. Это новый рекорд Steam.
Сообщалось Sony решила повлиять на ситуацию и, по словам Arrowhead, уже начала искать решение для игроков из регионов, в которых недоступен PSN. Пока что неизвестно, является ли изъятие игры из продажи в данных регионах окончательным решением, или это лишь временно до разрешения ситуации.
А sony «умеет» работать с аудиторией…
Как насрать себе и разработчику в штаны © Sony
Upd: иногда ты думаешь может вот уже дно!? Но вдруг снизу стучит Sony.
т.е у тебя Сони виноваты которых уже 70 лет держать у ногтя?=) н ладно че.
Ну что тут скажешь, Sony контора сами знаете кого. Начинается на П
прежде всего придурков . Потом уже и дварасов
ДА они шизы, придумали всякую фигню, а люди просто играть захотели. НУ ничего, пк это не их фанатики, ребятки им наставляют по полной!
етить какой серьёзный махач, ставлю на то что Сони встанет в позу спрятавшегося страуса в песок.
А что мешает сони просто дать возможность зарегистрироваться в псн в этих странах? Неужели для них это хуже, чем вот так вот стрелять себе в ногу?
Бидон по шапке даст
у тебя тут треть суши под санкциями =) боюсь контр санкций они бояться больше.
Что за дурни в Сони работают? Кто это придумал, привязать игру к тому что не у всех доступно? Да ещё и в принудительном порядке? Смахивает на работу какого-то блатного сотрудника, "талантливого" сына/любовницы/коня уважаемого руководителя. Иначе непонятно, как такой тупой поступок кто-то стал бы реализовывать не задавая вопросов.
Сперва игроки Stellar возмутились цензурой костюмов Евы и те кто хочет сможет вернуть деньги, теперь игроки Helldivers бунтуют. У Сони месяц начался неудачно)
Есть подозрение, что они хотят таким способом в будущем бороться с пиратством, ведь все чаще игры Сони выходят на ПК, да и слухи ходили о выходе некоторых игр одновременно на обоих платформах, поэтому подготавливают платформу для этого наверняка, если бы это было не так, то они бы наверное уже давно отменили вход в psn в игре, а тут вообще не в какую, даже сняли с продажи игру.
сони-гомики саботируют хеллдайверс
Ой не то Сони замутили… войну ПК объявили. И весь движ париж перед релизом тцусимы.
Радикально.. // Дмитрий Иванов
Столько поросячего визга из-за очередной игры-сервиса. Вот если бы elden ring заблочили перед выходом DLC это была б беда.