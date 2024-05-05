Разработчики отечественного постапокалиптического шутера Pioner рассказали про внутриигровой чат

Действие Pioner разворачивается на загадочном архипелаге, который постепенно погружается во мрак. С каждым очередным «синим приливом» погибает всё больше людей. Пришло время разобраться в причинах катастрофы и нанести удар по неведомому врагу, скрывающемуся в тени.
Игрокам предстоит не только пройти основную сюжетную линию, но и окунуться в многообразие фракций, событий и заданий по всей территории архипелага. Здесь можно выступить в роли наёмника, бандита, торговца, исследователя и многих других. Такое разнообразие позволит каждому игроку найти себе занятие по душе и почувствовать свою причастность к происходящему.
Отправляясь всё дальше в опасные недра островов, героям предстоит возводить базы, налаживать торговые маршруты, улучшать снаряжение. Чем глубже они продвинутся, тем опаснее будет окружающий мир, который постепенно мутирует под воздействием «Заражения».
Кроме того, игроки могут объединяться в отряды, чтобы вместе отправляться в дальние экспедиции, исследовать аномалии, противостоять врагам. Командная работа — залог выживания в этом суровом мире.
Наконец, жаждущих PvP-сражений ждут специальные территории вроде «Теневых Земель». Там можно устраивать ожесточённые битвы между игроками в одиночку или группами. Победа сулит не только лут проигравших, но и редкие предметы, которые зачастую появляются именно в подобных зонах.
Это ведь та самая наиважнейшая новость которую мы так давно хотели видеть по ожидаемой игре. Скриншоты, видео и демонстрация геймплея это всё шелуха, а вот как работает чат, ВОТ то самое что нам так было необходимо знать.
Уже не знают из какой очередной фигни новость слепить ради бонусов.
Я к тому что подобные вещи уж в 24-м то году должны быть по умолчанию, и очень странно видеть как из того что и так очевидно должно быть пилят новость.
Мой коммент удалил ,видимо, модератор. PS Я с Вами полностью согласен, делают "новости" из ничего. Хорошая вещь в рекламе не нуждается.
особенно неизвестная никому, агась
Обычно во всех играх войс чат на весь сервер, было бы уместно сделать комнаты.
Они не устали рассказывать?! Нафига знать!!!
Очень большие надежды на эту игру, надеюсь не обосрутся.
Есть у кого сохранения с INDIKA эту долбаную мини игру пропустить
Ну есть же форум у игры INDIKA прямо на этом сайте, неужели там этот вопрос не задать ?