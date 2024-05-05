ЧАТ ИГРЫ
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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 451 оценка

Разработчики отечественного постапокалиптического шутера Pioner рассказали про внутриигровой чат

Избранный Белиара

Одной из важнейших особенностей любой мультиплеерной игры является наличие и проработка внутриигрового чата. Создатели Pioner решили продемонстрировать работу чата, пообщавшись с собеседником. Вы можете взаимодействовать со своей командой и игроками на сервере. Также вам будут доступны уникальные стикеры в стилистике Pioner. Стоит сказать, что увиденное напоминает чат в социальных сетях.

Кстати, как заявили работники GFA Games, в шутере будет реализован не только текстовый, но и привычный для многих любителей сетевых баталий голосовой чат.

Проект выйдет на ПК. Ожидаемая дата релиза - 2024 год.

18
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Destroited
рассказали про внутриигровой чат

Это ведь та самая наиважнейшая новость которую мы так давно хотели видеть по ожидаемой игре. Скриншоты, видео и демонстрация геймплея это всё шелуха, а вот как работает чат, ВОТ то самое что нам так было необходимо знать.

Уже не знают из какой очередной фигни новость слепить ради бонусов.

11
Комментарий удален
Destroited luess

Я к тому что подобные вещи уж в 24-м то году должны быть по умолчанию, и очень странно видеть как из того что и так очевидно должно быть пилят новость.

0
luess Destroited

Мой коммент удалил ,видимо, модератор. PS Я с Вами полностью согласен, делают "новости" из ничего. Хорошая вещь в рекламе не нуждается.

2
Bambillo132 luess

особенно неизвестная никому, агась

-5
Bambillo132

Обычно во всех играх войс чат на весь сервер, было бы уместно сделать комнаты.

2
Baikal_Irkutsk

Они не устали рассказывать?! Нафига знать!!!

1
Exies27

Очень большие надежды на эту игру, надеюсь не обосрутся.

0
DenisVTR

Есть у кого сохранения с INDIKA эту долбаную мини игру пропустить

-3
Destroited

Ну есть же форум у игры INDIKA прямо на этом сайте, неужели там этот вопрос не задать ?

1