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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 532 оценки

Портал IGN показал 11 минут геймплея хоррора Alan Wake 2

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butcher69
Новости

Портал IGN представил 11 минут геймплея из долгожданного хоррора Alan Wake 2 от Remedy. Ролик демонстрирует игровые кадры из ранней миссии от лица агента ФБР Саги Андерсон.

В видеоролике вы увидите смесь боев, головоломок и детективной работы, а также фирменную тревожную атмосферу серии, когда Сага прибывает в небольшой городок Уотери и проходит через парк развлечений Coffee World. Сам городок был основан финскими поселенцами, прибывшими на американский Тихоокеанский Северо-Запад, и, возможно, в нем даже можно увидеть очень знакомое лицо из предыдущей игры Remedy.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
BENDJI

Это чел который мыл полы в Control?

4
Kartonkratos

Несколько раз прочитал твой комент, и только потом дошло что там написано полы а не попы ))

-1
yecog24175

да, он самый, уборщик Ахти.

0
KIIIL

Тоже узнал . Ахти , уборщик или же скандинавское божество в виде живого воплощения Старшего дома , иными словами древа Икдрасиля - поёт в засратой кафешке))

0
cuckold

О Господи. На хлипкой двери висит замок и аж пришлось вешать на доску расследований фотографии с записками и красные ниточки, чтобы понять, что нужна отвертка, для вскрытия замка на хлипкой двери. Можно было все эти игровые условности посерьёзнее обыграть.

3
fox nemets

кароче мне атмосфера только понравилась......жду все равно за атмосферу

2
saa0891

Выглядит атмосферно только мобы какие то слишком толстые.

2
Sam_FisherPG

Снова черная и независимая, задолбали уже этими африканцами.

2
kolinmah

Я думаю Сэму Лэйку просто не дали бы бабло на игру, если бы он не вставил в неё негритянку.

0
Timmo

0:54 на сцене поет уборщик из Control

1
FreshJohnathon

На сцене Ахти (уборщик из Control)?

1
cuckold

Агент ФБР с обрезом за спиной)

1
B e s i k

Вот это вот нужно было внедрить в первую часть игры назвав это " DLC Шо было дальше? " Эта игра не выглядит на 2023г и механика та же даже фонарик с оружием держит как в первой части.

1
Stinger_Max

А ещё тут стреляешь из оружия как в первой части. Стоп, а почему мы так про Resident Evil не говорим?

0
yecog24175

а что по твоему выглядит как игра 2023 года? КалСталкер2? Примитивный тупой старфилд где безбожно тупой ИИ, сюжет за 3 копейки, никакой постановки ни режиссуры ничего толком нет? Ну так играй в такое, и не звезди. А это AW2 это главная игра года.

0
bohdan2015

за бабу тут (придется блин) играть себя не уважать) надеюсь её к концу игры выпилят)

0
kolinmah

Скажи ещё, что ты не играл в резик 3.

0
ONEEX kolinmah

Хорошо подловил товарища)))

0
MeduzaRUS

Локации🔥🔥🔥

0
свидетель крайзиса

это что точная копия резиден ивала?

0
Abramski90

Выглядит оч круто , в этом прям хочется поиграть! была бы еще в стим , было бы вообще отлично)

0
Abramski90

Да кстати поломойщик решил после работы немного попеть в кабаке))

0
yecog24175

одна вселенная с control, чел умеет перемещаться между локациями и местами, так что чеб нет, смену закончил и в брайт фолс попить местного эля и попеть в караоке, норм же.

0
KIIIL

Очень жду, интригует то, что Алан всё же выбрался из чёрной обители, именно он, а не мистер Скрип .

0
yecog24175

Пушка. Ждем.

0
Mad_cloud

Эх скорей бы поиграть

0
Kot9ipa12392

Эффекты при наведении лампы какие-то нелепые, какой-то фейрверк

0
malars0

мна... играть конечно в шутер(я знаю что это не шутер) на геймпаде это *** стыд...

пс: момент с замком крайне сомнительный... если она собиралась так варварски его выломать то можно было сразу его отстрелить

-2