Портал IGN показал 11 минут геймплея хоррора Alan Wake 2

Портал IGN представил 11 минут геймплея из долгожданного хоррора Alan Wake 2 от Remedy. Ролик демонстрирует игровые кадры из ранней миссии от лица агента ФБР Саги Андерсон.
В видеоролике вы увидите смесь боев, головоломок и детективной работы, а также фирменную тревожную атмосферу серии, когда Сага прибывает в небольшой городок Уотери и проходит через парк развлечений Coffee World. Сам городок был основан финскими поселенцами, прибывшими на американский Тихоокеанский Северо-Запад, и, возможно, в нем даже можно увидеть очень знакомое лицо из предыдущей игры Remedy.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Это чел который мыл полы в Control?
Несколько раз прочитал твой комент, и только потом дошло что там написано полы а не попы ))
да, он самый, уборщик Ахти.
Тоже узнал . Ахти , уборщик или же скандинавское божество в виде живого воплощения Старшего дома , иными словами древа Икдрасиля - поёт в засратой кафешке))
О Господи. На хлипкой двери висит замок и аж пришлось вешать на доску расследований фотографии с записками и красные ниточки, чтобы понять, что нужна отвертка, для вскрытия замка на хлипкой двери. Можно было все эти игровые условности посерьёзнее обыграть.
кароче мне атмосфера только понравилась......жду все равно за атмосферу
Выглядит атмосферно только мобы какие то слишком толстые.
Снова черная и независимая, задолбали уже этими африканцами.
Я думаю Сэму Лэйку просто не дали бы бабло на игру, если бы он не вставил в неё негритянку.
0:54 на сцене поет уборщик из Control
На сцене Ахти (уборщик из Control)?
Агент ФБР с обрезом за спиной)
Вот это вот нужно было внедрить в первую часть игры назвав это " DLC Шо было дальше? " Эта игра не выглядит на 2023г и механика та же даже фонарик с оружием держит как в первой части.
А ещё тут стреляешь из оружия как в первой части. Стоп, а почему мы так про Resident Evil не говорим?
а что по твоему выглядит как игра 2023 года? КалСталкер2? Примитивный тупой старфилд где безбожно тупой ИИ, сюжет за 3 копейки, никакой постановки ни режиссуры ничего толком нет? Ну так играй в такое, и не звезди. А это AW2 это главная игра года.
за бабу тут (придется блин) играть себя не уважать) надеюсь её к концу игры выпилят)
Скажи ещё, что ты не играл в резик 3.
Хорошо подловил товарища)))
Локации🔥🔥🔥
это что точная копия резиден ивала?
Выглядит оч круто , в этом прям хочется поиграть! была бы еще в стим , было бы вообще отлично)
Да кстати поломойщик решил после работы немного попеть в кабаке))
одна вселенная с control, чел умеет перемещаться между локациями и местами, так что чеб нет, смену закончил и в брайт фолс попить местного эля и попеть в караоке, норм же.
Очень жду, интригует то, что Алан всё же выбрался из чёрной обители, именно он, а не мистер Скрип .
Пушка. Ждем.
Эх скорей бы поиграть
Эффекты при наведении лампы какие-то нелепые, какой-то фейрверк
мна... играть конечно в шутер(я знаю что это не шутер) на геймпаде это *** стыд...
пс: момент с замком крайне сомнительный... если она собиралась так варварски его выломать то можно было сразу его отстрелить