Представитель Remedy рассказал про оптимизацию Alan Wake 2 на Xbox Series X|S и Playstation 5

Alan Wake 2 была отлично оптимизирована на PS5 и Xbox Series X|S, утверждает Томас Пуха (Thomas Puha), директор по связям с общественностью Remedy Entertainment, поясняя, что игра существенно продвинулась вперед по сравнению с майской сборкой.
Как консольный геймер я очень доволен тем, как Alan Wake 2 выглядит на платформах Sony и Microsoft. Мы уделили много внимания этим версиям во время разработки, чтобы убедиться, что игра хорошо работает и выглядит потрясающе, что, собственно, и происходит.
Напомнив, что для Alan Wake 2 на Xbox серии S не будет режима производительности, директор по коммуникациям добавил, что "усилия были направлены на все платформы в меру наших возможностей".
В своем сообщении Пуха уточнил, что у него есть некая неофициальная роль в Remedy Entertainment, которая заключается в передаче разработчикам своего "игрового опыта", особенно в отношении консольных версий Alan Wake 2, поскольку на ПК работает несколько человек, контролирующих качество.
Отвечая на вопрос о геймплее на PS5, показанном в последнем State of Play, и его не слишком хорошей производительности, директор по коммуникациям поспешил заметить, что оптимизация значительно улучшилась с момента выхода этой сборки.
До выхода Alan Wake 2, запланированного на 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, осталось всего несколько дней.
и положили большущий болт на пк версию.))
Так и есть. Как и во всех последних игр remedy на ПК:)
Quantum при выходе был малоиграбелен, control также. Alan wake remastered и тот до сих пор артефачит на некоторых картах amd
надеюсь быстро сломают, была бы в стиме,купил бы
а на ПК не надо оптимизировать да? просто купите новый комп по совету от Тода, да?!
ты думаешь там все так хорошо будет? ахах наивный)
А почему он ничего не рассказал о ПК версии?
Рассказали "у нас DX12 ultimate, там супершейдеры, не нойте"
а зачем? он и так в курсе, что кроме тима свина никто не заплатит за игру в егс
А как же оптимизация на пк? Про нее бы тоже рассказали а то люди сидят в шоке от такой информации о системных требований на пк.
"Не ной, а комп обнови". (с) Тодд Говард.
А на пк длсс вам всё оптимизирует, ответили разработчики)
При чем только 3.0, для которого нужна 4ххх серия)))
так они же знают, что в егс купит 2,5 калеки. им по боку, деньги уже уплачены
Оптимизация в сделку не входит, они даже отказались от дискового релиза на консолях будто бедная инди студия.
все они любят ссать в уши
главное чтобы не обасрались по жидкому как копрофил Говард утка и чмошник Филька Спенсор с Дерьмофильдом
Ну мы еще посмотрим как они там чудесно выглядят)
с чего мы должны верить где пруфы?
Оказывается там денува, знач на ютубе посмотрю, я не гордый. Лучше в Дед спейс поиграю по подписке геймпас.
Откуда инфа про денуву? Я не нашёл инфы.
Я ещё несколько лет назад говорил что разрабы стали просто забивать на оптимизацию.А мне в ответ мол смени железо всё дело в нём.Ну вот...Кстати с того момента с каждым годом с оптимизацией всё только хуже.Дожили.
- Оптимизации нет, но вы держитесь.
Да работали бы разработчики всех игр так усердно над оптимизацией как для консолей, то требования были бы намного ниже!