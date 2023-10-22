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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 592 оценки

Представитель Remedy рассказал про оптимизацию Alan Wake 2 на Xbox Series X|S и Playstation 5

butcher69
Новости

Alan Wake 2 была отлично оптимизирована на PS5 и Xbox Series X|S, утверждает Томас Пуха (Thomas Puha), директор по связям с общественностью Remedy Entertainment, поясняя, что игра существенно продвинулась вперед по сравнению с майской сборкой.

Как консольный геймер я очень доволен тем, как Alan Wake 2 выглядит на платформах Sony и Microsoft. Мы уделили много внимания этим версиям во время разработки, чтобы убедиться, что игра хорошо работает и выглядит потрясающе, что, собственно, и происходит.

Напомнив, что для Alan Wake 2 на Xbox серии S не будет режима производительности, директор по коммуникациям добавил, что "усилия были направлены на все платформы в меру наших возможностей".

В своем сообщении Пуха уточнил, что у него есть некая неофициальная роль в Remedy Entertainment, которая заключается в передаче разработчикам своего "игрового опыта", особенно в отношении консольных версий Alan Wake 2, поскольку на ПК работает несколько человек, контролирующих качество.

Отвечая на вопрос о геймплее на PS5, показанном в последнем State of Play, и его не слишком хорошей производительности, директор по коммуникациям поспешил заметить, что оптимизация значительно улучшилась с момента выхода этой сборки.

До выхода Alan Wake 2, запланированного на 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, осталось всего несколько дней.

-14
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Shеpard
Мы уделили много внимания этим версиям во время разработки

и положили большущий болт на пк версию.))

15
Morpex333

Так и есть. Как и во всех последних игр remedy на ПК:)

Quantum при выходе был малоиграбелен, control также. Alan wake remastered и тот до сих пор артефачит на некоторых картах amd

0
SULIK 712

надеюсь быстро сломают, была бы в стиме,купил бы

0
Сyberpunk
оптимизацию на Xbox и Playstation 5

а на ПК не надо оптимизировать да? просто купите новый комп по совету от Тода, да?!

9
Олег Фамилия

ты думаешь там все так хорошо будет? ахах наивный)

-1
Omnia Smirnow

А почему он ничего не рассказал о ПК версии?

3
Nick1906

Рассказали "у нас DX12 ultimate, там супершейдеры, не нойте"

1
JohnTornton

а зачем? он и так в курсе, что кроме тима свина никто не заплатит за игру в егс

0
U1traMagnum

А как же оптимизация на пк? Про нее бы тоже рассказали а то люди сидят в шоке от такой информации о системных требований на пк.

2
Shеpard

"Не ной, а комп обнови". (с) Тодд Говард.

7
tvorog8088

А на пк длсс вам всё оптимизирует, ответили разработчики)

-3
Eclair_93 tvorog8088

При чем только 3.0, для которого нужна 4ххх серия)))

-2
JohnTornton

так они же знают, что в егс купит 2,5 калеки. им по боку, деньги уже уплачены

-2
kotasha

Оптимизация в сделку не входит, они даже отказались от дискового релиза на консолях будто бедная инди студия.

0
JohnTornton

все они любят ссать в уши

2
Protocol10

главное чтобы не обасрались по жидкому как копрофил Говард утка и чмошник Филька Спенсор с Дерьмофильдом

2
Олег Фамилия

Ну мы еще посмотрим как они там чудесно выглядят)

0
Никита Дроздоvv

с чего мы должны верить где пруфы?

0
hKKK33

Оказывается там денува, знач на ютубе посмотрю, я не гордый. Лучше в Дед спейс поиграю по подписке геймпас.

0
-Zion-

Откуда инфа про денуву? Я не нашёл инфы.

0
B e s i k

Я ещё несколько лет назад говорил что разрабы стали просто забивать на оптимизацию.А мне в ответ мол смени железо всё дело в нём.Ну вот...Кстати с того момента с каждым годом с оптимизацией всё только хуже.Дожили.

0
Гомер11
Представитель ремудей рассказал про оптимизацию калан всрейк 2

- Оптимизации нет, но вы держитесь.

0
Kartonkratos

Да работали бы разработчики всех игр так усердно над оптимизацией как для консолей, то требования были бы намного ниже!

-1