Продолжительность Alan Wake 2 будет в два раза больше, чем в предыдущей части ©

В ходе интервью в рамках Summer Game Fest удалось выяснить несколько моментов касательно Alan Wake 2, начиная с продолжительности, которая во многом зависит от подхода игрока. Креативный директор рассказал, что Remedy стремится к тому, чтобы приключение длилось более 20 часов, что, если подтвердится фактами, будет в два раза больше, чем в первой части, где титры наступали примерно через 10-11 часов игры.



Сэм Лейк назвал ее "самой большой и долгоиграющей игрой", когда-либо созданной финской студией, и как таковая она предложит игрокам больше, чем просто повод исследовать и отклоняться от основного пути. В этой связи директор игры Кайл Роули пояснил, что в Alan Wake 2 есть очень большие территории, по периметру которых можно передвигаться совершенно свободно. Только на Тихоокеанском Северо-Западе, где игроки играют за агента ФБР Сагу Андерсон, есть три отдельных хаба: озеро Котел (его можно увидеть в демо-версии), небольшой городок Брайт Фоллс и, наконец, Холодные Воды. "Некоторые части хабов недоступны с самого начала, они откроются только позже", - добавил Роули. "И очевидно, что по мере продолжения сюжета можно будет снова попасть в предыдущие хабы. Цель состоит в том, чтобы пользователь все больше осознавал пространство, в котором он находится, и знакомился с ним по мере прохождения приключения".