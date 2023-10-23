Remedy запустила в продажу официальный мерч по мотивам хоррора Alan Wake 2

Продолжительное ожидание полноценного продолжения психологического триллера Alan Wake от Remedy Entertainment уже вот-вот будет завершено. Игроки смогут вновь погрузиться в мир кошмаров Алана Уэйка и узнать новый запутанный сюжет из его рассказов. В преддверии скорого релиза игры разработчики решили запустить официальный мерч.
Любой желающий может заказать себе постер, футболку, шапку и даже ароматические свечи по мотивам Alan Wake 2. Студия Remedy Entertainment на своём сайте объявила о старте продаж простых, но весьма полезных вещей, которые должны прийтись по вкусу фанатам хоррор-вселенной.
Весь представленный мерч по Alan Wake 2 пока не ограничен в количестве и продается по достаточно доступной цене. Официальный постер игры на глянцевой бумаге оценивается в 20 евро. За футболку с принтом, шапку и ароматические свечи разработчики просят всего 30 евро.
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
ой да кому он нафиг пёpнyл? понимаю если бы эти шмотки ещё выглядели как-то стильно, а тут просто мусор.
Майку из "Ведьмы из Блэр" стырили?
3000 рублей за футболку, шапку и свечи.)
Такое ощущение, что эпики взяли ремеди в заложники: выпускают их игры только в своем магазине, те естественно плохо продаются, не платят ремеди из-за того, что продажи не покрыли расходы на производство игры
Ты видел сиситемки? 3070 по фул хд с длсс на перфоманс! дело не в шейдерах а в оптимизации!
Ну сразу видно подход к своим идеям, футболку не погладили а игру не оптимизировали!
В игре оптимизации ноль, а они уже нажится на ней пытаются
Блин, вот мне нравится на западе да где угодно что у них есть такая культура.
Выходит СВОЙ товар, а по нему фильмы. игры, мерч, концерты и так далее.
У нас только выходят военные фильмы и войну начинают.
Какой же отстой.