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Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 595 оценок

Remedy запустила в продажу официальный мерч по мотивам хоррора Alan Wake 2

Gutsz
Новости

Продолжительное ожидание полноценного продолжения психологического триллера Alan Wake от Remedy Entertainment уже вот-вот будет завершено. Игроки смогут вновь погрузиться в мир кошмаров Алана Уэйка и узнать новый запутанный сюжет из его рассказов. В преддверии скорого релиза игры разработчики решили запустить официальный мерч.

Любой желающий может заказать себе постер, футболку, шапку и даже ароматические свечи по мотивам Alan Wake 2. Студия Remedy Entertainment на своём сайте объявила о старте продаж простых, но весьма полезных вещей, которые должны прийтись по вкусу фанатам хоррор-вселенной.

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Весь представленный мерч по Alan Wake 2 пока не ограничен в количестве и продается по достаточно доступной цене. Официальный постер игры на глянцевой бумаге оценивается в 20 евро. За футболку с принтом, шапку и ароматические свечи разработчики просят всего 30 евро.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
DANTE FAIR

ой да кому он нафиг пёpнyл? понимаю если бы эти шмотки ещё выглядели как-то стильно, а тут просто мусор.

1
Кей Овальд

Майку из "Ведьмы из Блэр" стырили?

0
TAPAKAH222

3000 рублей за футболку, шапку и свечи.)

0
BossyAgenor

Такое ощущение, что эпики взяли ремеди в заложники: выпускают их игры только в своем магазине, те естественно плохо продаются, не платят ремеди из-за того, что продажи не покрыли расходы на производство игры

0
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Олег Фамилия real19911

Ты видел сиситемки? 3070 по фул хд с длсс на перфоманс! дело не в шейдерах а в оптимизации!

0
Олег Фамилия

Ну сразу видно подход к своим идеям, футболку не погладили а игру не оптимизировали!

0
Олег Фамилия

В игре оптимизации ноль, а они уже нажится на ней пытаются

0
вупсич пупсич

Блин, вот мне нравится на западе да где угодно что у них есть такая культура.
Выходит СВОЙ товар, а по нему фильмы. игры, мерч, концерты и так далее.
У нас только выходят военные фильмы и войну начинают.
Какой же отстой.

0