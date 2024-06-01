SnowRunner получит 13-й сезон с регионом Казахстана уже 4-го июня

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive сообщили о том, что 13-й сезон для игры SnowRunner стартует уже 4 июня на всех платформах.

Ключевые особенности предстоящего обновления "Копай и бури" (Dig & Drill):

Новая карта площадью 2 км², которая расположена в Алматинской области . Суровый, отдаленный уголок Казахстана, где обширные горные хребты встречаются с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами полезных ископаемых;

. Суровый, отдаленный уголок Казахстана, где обширные горные хребты встречаются с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами полезных ископаемых; Две новые машины : PLAD 450 , мощный грузовик 8x8, способный справиться с любой работой, и AAC-58DW , широкофюзеляжный разведывательный внедорожник, подходящий для любой местности благодаря своей превосходной устойчивости;

: , мощный грузовик 8x8, способный справиться с любой работой, и , широкофюзеляжный разведывательный внедорожник, подходящий для любой местности благодаря своей превосходной устойчивости; Новые виды деятельности: Помогите местному правительству восстановить горнодобывающую инфраструктуру, проведя геологические изыскания, восстановив грузовой аэропорт, доставив оборудование и транспортируя ценное сырье.

SnowRunner доступна на PC (Windows и Mac), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.