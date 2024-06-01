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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 3 071 оценка

SnowRunner получит 13-й сезон с регионом Казахстана уже 4-го июня

AceTheKing
Новости

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive сообщили о том, что 13-й сезон для игры SnowRunner стартует уже 4 июня на всех платформах.

Ключевые особенности предстоящего обновления "Копай и бури" (Dig & Drill):

  • Новая карта площадью 2 км², которая расположена в Алматинской области. Суровый, отдаленный уголок Казахстана, где обширные горные хребты встречаются с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами полезных ископаемых;
  • Две новые машины: PLAD 450, мощный грузовик 8x8, способный справиться с любой работой, и AAC-58DW, широкофюзеляжный разведывательный внедорожник, подходящий для любой местности благодаря своей превосходной устойчивости;
  • Новые виды деятельности: Помогите местному правительству восстановить горнодобывающую инфраструктуру, проведя геологические изыскания, восстановив грузовой аэропорт, доставив оборудование и транспортируя ценное сырье.

SnowRunner доступна на PC (Windows и Mac), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
sergeu78

dig and storms

2
ratte88

Пиратка-бои, у меня версия с 12 сезоном, я могу 13 сезон потом без проблем накатить?
Сейвы, как понял, не переносятся. БЫли старые сейвы ещё времён сезона 4-8, кидал их на 12 сезон, а они не бум-бум.

0
Анна Кранцове

Во пи**бол*** говорили 12 сезон это все я купилась ((((

0
DarkScorpius

Expedition не взлетел, так что ожидаемо)

0
Gelyr
действие которой происходит в городе Алматы. Суровый, отдаленный уголок Казахстана,

чёто порвало с этого, может действия происходят в Алматинской области, а не в городе

-1
Sider999
-2
1barac9U7ada7

А правда что у Казахстана мусорный рейтинг, и вместе с покупкой длс автоматически дают гражданство, А?

-3