SnowRunner получит 13-й сезон с регионом Казахстана уже 4-го июня

Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive сообщили о том, что 13-й сезон для игры SnowRunner стартует уже 4 июня на всех платформах.
Ключевые особенности предстоящего обновления "Копай и бури" (Dig & Drill):
- Новая карта площадью 2 км², которая расположена в Алматинской области. Суровый, отдаленный уголок Казахстана, где обширные горные хребты встречаются с густыми хвойными лесами и гигантскими карьерами полезных ископаемых;
- Две новые машины: PLAD 450, мощный грузовик 8x8, способный справиться с любой работой, и AAC-58DW, широкофюзеляжный разведывательный внедорожник, подходящий для любой местности благодаря своей превосходной устойчивости;
- Новые виды деятельности: Помогите местному правительству восстановить горнодобывающую инфраструктуру, проведя геологические изыскания, восстановив грузовой аэропорт, доставив оборудование и транспортируя ценное сырье.
SnowRunner доступна на PC (Windows и Mac), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.
dig and storms
Пиратка-бои, у меня версия с 12 сезоном, я могу 13 сезон потом без проблем накатить?
Сейвы, как понял, не переносятся. БЫли старые сейвы ещё времён сезона 4-8, кидал их на 12 сезон, а они не бум-бум.
Во пи**бол*** говорили 12 сезон это все я купилась ((((
Expedition не взлетел, так что ожидаемо)
чёто порвало с этого, может действия происходят в Алматинской области, а не в городе
А правда что у Казахстана мусорный рейтинг, и вместе с покупкой длс автоматически дают гражданство, А?