Сравнение Alan Wake 2 между Xbox Series S/X и PS5

Сегодня состоялся официальный релиз Alan Wake 2. По этому случаю был сделан специальный обзор того, как игра выглядит на различных консолях. Как оказалось, Remedy следует отдать должное за проделанную работу по оптимизации, поскольку последняя работа студии отлично смотрится даже на Xbox Series S.
Так, на YouTube-канале Open Surprise появилось сравнение Alan Wake 2 на Xbox Series S, Series X и PS5. Благодаря ему наглядно видно, как игра работает на каждой из основных консолей текущего поколения.
Сразу же стоит отметить, загрузка игры на Xbox происходит заметно быстрее. Этим обусловлено и то, что на экране отсутствуют логотипы разработчика и издателя. Если перейти к самому игровому процессу, то различий между Xbox Series X и PS5 практически нет. В обоих случаях речь идет о 30/60 FPS (в зависимости от режима качества или производительности) и разрешении 1270p, которое затем масштабируется до 4K.
Отдельно стоит упомянуть версию для Xbox Series S, в которой, разумеется, частота кадров опускается до 30 ( с масштабированием разрешения с 850p до 1440p) без возможности смены режимов. При этом частота кадров в Alan Wake 2 остается на этом уровне, и в тесте не наблюдается никаких просадок.
Чтобы заметить более существенные различия, нужно присмотреться к детализации. Тогда можно заметить, что на Xbox Series X и PS5 значительно улучшена резкость, что особенно заметно на примере более детализированных текстур.
В любом случае, на консолях стоимостью примерно $499 игра выглядит великолепно. А учитывая ее графическую составляющую, можно сделать вывод, что Remedy проделала отличную работу.
Масштабирование до 4к, наверно накрутили решейд и сойдёт. С другой стороны, если многие играют на телеках fhd то вполне смотрится.
FSR это называется чел а не решейд.
«Великолепно»? Может хватит такие нелепые эпитеты к игре применять? Игра использует низкий присет настроек пк. Ладно, тут 30 фпс берут за основу, где режим «качество». Но там картинка тоже мылит, много лесенок, особенно когда видишь решетки вентиляций как пример, а тени просто отвратительны. Я не могу понять, зачем? Зачем ремади это делают? Они потеряют же в продажах из-за того, что пытаются делать скачок в график. А дело в том, что игра выглядит в пике ну чуть ли ни как фильм. НО И СИСТЕМА В ПИКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. 4090 и лучи, там даже она на колени кладется. Ну для кого это? По итогу ВСЕ платформы играют с апскейлингом на средне-низких настройках имея в целом некстген, но в кастрации лютой. Типа основная платформа консоли у игры, но там 40% от всего что игра может дать (если не меньше)ибо сама консоль не может дать большего. Картинка в игре по итогу неприятная, она не четкая. Мне дико это квантум брейк напомнило. Зачем так делать, еще и так резко? Да еще на Вейке 2, от которого ахеренть как многое зависит, да и разработчики явно ставили на игру, но и сделать вот эту попытку в «некстген». Вообще явно не тот проект который должен был так рисковать.
На ПК все равно лучше всего выглядит
Люди внимание игра не запускается на процессорах без Avx 2
И очередной раз скажу , как владелец SX ,ПК , и друга с плойкой , - игры была равна , играли две консоли
Владелец друга :)
Грех не овладеть другом с плойкой то.))
Игра была ровна - играли два гумна😁