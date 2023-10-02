Remedy Entertainment недавно подтвердила, что ее предстоящая игра ужасов выживания, Alan Wake 2, при запуске будет иметь режим производительности на PS5 и Xbox Series X, что дает игрокам возможность отдать приоритет более высокой частоте кадров, чем стандартные 30 кадров в секунду. Однако, учитывая отсутствие какого-либо упоминания о Xbox Series S, были заданы вопросы, есть ли у разработчика аналогичные планы относительно версии игры для Xbox Series S.
К сожалению, это нет. Remedy подтвердила Game Informer, что в Alan Wake 2 не будет режима производительности на Xbox Series S. Хотя подробности о целевых показателях производительности и разрешения игры, а также о каждой отдельной системе еще не подтверждены, похоже, разработчики не позволят играть в Alan Wake 2 на Xbox Series S со скоростью 60 кадров в секунду.
Это не первый раз, когда Remedy Entertainment сталкивается с техническими проблемами с консолью Xbox текущего поколения с более низкими характеристиками. Еще в 2021 году, вскоре после запуска порта Control текущего поколения, студия рассказала о проблемах оптимизации для Xbox Series S.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Немного некорректный заголовок мне кажется, а то складывается впечатление, что на сериес с режим качества только будет
Так и есть. Ремеди изначально хотели сделать для консолей только один режим качества с 30 к/с, потом всё-таки решили сделать режим производительности с 60 к/с, но, как выясняется, не для Series S - там будет только режим качества.
Ну да режим "качества" на сериес с такой же, как на сериес х))
На сериес с это и так режим производительности, так как майки откровенно слабую консоль выпустили сэкономив и без того на малом объёме общей памяти. Даже флагсанским консолям в объёме 16 гб он приносит некоторые неудобства
а как же фэсэар 3, усе..сдулся