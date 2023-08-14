Alaskan Road Truckers будет доступна для игры на Gamescom 2023. Представлен новый геймплейный трейлер

Почувствуйте себя настоящим дальнобойщиком, который отправляется в опасное путешествие по Аляске. Это не просто симулятор вождения грузовика, а настоящий сурвайвал, в котором вы должны выжить в суровых условиях северной природы.

Аляска — это место, где красота и жестокость идут рука об руку. Здесь вы увидите завораживающие горные пейзажи и ощутите на себе переменчивость погоды. Ваша задача — доставить груз по самым сложным маршрутам, не забывая при этом о своих потребностях и состоянии вашего грузовика.

Вы — не просто водитель, а человек из плоти и крови. Вы должны питаться, отдыхать, бороться с холодом и усталостью. Ваш грузовик — не просто машина, а ваш верный спутник. Вы должны заботиться о нём, заправлять, чинить, адаптировать к разным дорожным условиям. Справитесь ли вы со всеми трудностями, которые подготовила для вас Аляска?