Alaskan Road Truckers будет доступна для игры на Gamescom 2023. Представлен новый геймплейный трейлер

Green Man Gaming, Movie Games S.A и Road Studio сообщили, что Alaskan Road Truckers будет доступна для игры во время Gamescom 2023. Команды также подготовили новый геймплейный трейлер.
Alaskan Road Truckers – это больше, чем просто симулятор. Вы не просто управляете грузовиком, вы играете за дальнобойщика, сосредоточившись на жизни как внутри, так и снаружи вашего автомобиля. Доставляйте грузы, стройте успешный бизнес и выходите из своего грузовика, чтобы исследовать Аляску, сохраняя свой автомобиль и готовясь к коварным условиям на дороге.
Alaskan Road Truckers выйдет на платформах ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 осенью 2023 года.
Картинка со звуком применима к этому "симулятору"