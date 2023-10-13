Alaskan Road Truckers получит DLC Mother Truckers Edition для ПК 18 октября

По мере того, как запуск Alaskan Road Truckers приближается, издательство Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio опубликовали сегодня несколько интересных новостей для любителей грузоперевозок. В день запуска, 18 октября, игроки Alaskan Road Truckers на ПК смогут приобрести специальный DLC Mother Truckers Edition и загрузить дополнительный контент. Это DLC доступно в течение ограниченного времени.
Дополнение Mother Truckers Edition, доступное для покупки только в течение ограниченного времени, позволяет начинающим дальнобойщикам покорить границу Аляски и продемонстрировать свой крутой стиль с совершенно новым татуированным персонажем и некоторыми крутыми улучшениями для своего грузовика. В состав DLC входят:
- Крутой новый персонаж с соответствующими татуировками
- Наклейки на грузовики «Пылающий жар»
- Самые модные украшения на капотах на Аляске
- Гриль «Скотоубийца 5000»
- Выхлоп «Изменитель климата»
- Комплект освещения кабины Ultra Deluxe
Alaskan Road Truckers выйдет на ПК в Steam 18 октября 2023 года. Версии для Epic Games Store, Xbox Series X/S и PlayStation 5 будут выпущены вскоре после этого.
Интересно, этот набор имеет какое-нибудь отношения к той старой игрушки Мазатракеры?)) Раскраска на грузович напоминает, да и сам персонаж. Хотя я слабо помню саму игру.
Еще выйти толком не успело... уже распиливают на контент, печально.