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Alaskan Road Truckers 18.10.2023
7 101 оценка

Alaskan Road Truckers получит DLC Mother Truckers Edition для ПК 18 октября

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monk70
Новости

По мере того, как запуск Alaskan Road Truckers приближается, издательство Green Man Gaming Publishing, Movie Games S.A и Road Studio опубликовали сегодня несколько интересных новостей для любителей грузоперевозок. В день запуска, 18 октября, игроки Alaskan Road Truckers на ПК смогут приобрести специальный DLC Mother Truckers Edition и загрузить дополнительный контент. Это DLC доступно в течение ограниченного времени.

Дополнение Mother Truckers Edition, доступное для покупки только в течение ограниченного времени, позволяет начинающим дальнобойщикам покорить границу Аляски и продемонстрировать свой крутой стиль с совершенно новым татуированным персонажем и некоторыми крутыми улучшениями для своего грузовика. В состав DLC входят:

  • Крутой новый персонаж с соответствующими татуировками
  • Наклейки на грузовики «Пылающий жар»
  • Самые модные украшения на капотах на Аляске
  • Гриль «Скотоубийца 5000»
  • Выхлоп «Изменитель климата»
  • Комплект освещения кабины Ultra Deluxe

Alaskan Road Truckers выйдет на ПК в Steam 18 октября 2023 года. Версии для Epic Games Store, Xbox Series X/S и PlayStation 5 будут выпущены вскоре после этого.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Wolfenstein
1
Папочка17

Интересно, этот набор имеет какое-нибудь отношения к той старой игрушки Мазатракеры?)) Раскраска на грузович напоминает, да и сам персонаж. Хотя я слабо помню саму игру.

0
Big and Fat

Еще выйти толком не успело... уже распиливают на контент, печально.

0