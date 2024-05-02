Почти 2 минуты геймплея за новую легенду Apex Legends - Альтер

В сети появился почти двух-минутный ролик, в котором датамайнеры продемонстрировали геймплей новой легенды Apex Legends по имени Альтер.
С полным списком умений легенды вы можете ознакомится здесь. Напоминаем вам, что новый герой станет доступен для игроков с запуском 21-го сезона, который начнется на следующей неделе - 7 мая.
Запуск нового сезона принесет в игру много изменений, включая новые режимы, новую карту, новую внутриигровую валюту (Экзотические осколки), новое оружие, реворк старой карты (Луна), новый боевой пропуск и многое другое о чем разработчики сообщат ближе к релизу.
Я вот подумал сейчас, может пойти в апекс поиграть. А потом мысль - читеры. Но это проблема не только апекса, а в целом всех игр сейчас.
Интересно, эта война хоть когда-нибудь будет выиграна или нет? Условная радуга шифрует игру так, что актуальные билд игры очень тяжело получить. Но даже там, дорогие, но есть читы.
Причем читерят в обычных, аркадных режимах. Не только рейтинг. Это бич современных онлайн игр не меньше чем лгбт повестка.