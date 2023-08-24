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Albion Online 17.07.2017
6.3 205 оценок

Следующее крупное контент-обновление для Albion Online выйдет в октябре

Solstice
Новости

Следующее крупное контент-обновление Альбиона выйдет в октябре 2023 года.

После недавних Дневников разработчиков, посвященных оружию оборотня, выслеживанию, а также пробужденным и легендарным предметам, мы счастливы объявить название следующего крупного контент-обновления Albion Online: Wild Blood.

Обновление, в котором появятся все вышеперечисленные функции, а также многое другое, выйдет в октябре 2023 года.

Нам не терпится представить вам это обновление и увидеть вашу реакцию на новый контент, над которым мы работали долгое время. Следите за новостями!

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