Следующее крупное контент-обновление для Albion Online выйдет в октябре

Следующее крупное контент-обновление Альбиона выйдет в октябре 2023 года.
После недавних Дневников разработчиков, посвященных оружию оборотня, выслеживанию, а также пробужденным и легендарным предметам, мы счастливы объявить название следующего крупного контент-обновления Albion Online: Wild Blood.
Обновление, в котором появятся все вышеперечисленные функции, а также многое другое, выйдет в октябре 2023 года.
Нам не терпится представить вам это обновление и увидеть вашу реакцию на новый контент, над которым мы работали долгое время. Следите за новостями!