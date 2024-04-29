Медицинский хоррор от первого лица про патологоанатома Autopsy Simulator выйдет на ПК 6 июня

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и польский разработчик инди-игр Woodland Games объявили, что их игра в жанре медицинского хоррора от первого лица Autopsy Simulator теперь выходит на ПК в Steam 6 июня вместо 9 мая 2024 года. Почувствовав себя практикующим патологоанатомом, игроки могут ожидать тревожную атмосферу и жуткие детали, раскрывая тайны каждого вскрытия.
В Autopsy Simulator игроки будут препарировать анатомически точные тела, чтобы выяснить причину смерти. Распутывайте тайны, окружающие каждого умершего, вооружившись аутентичными инструментами, подробными материалами дел и точными процедурами, созданными в сотрудничестве с реальными судебно-медицинскими экспертами.
В Dead Memories, автономном сюжетном режиме Autopsy Simulator, вы познакомитесь с захватывающей историей Джека Хэнмана и отправитесь в путешествие через психологический ужас личных демонов Джека. Сюжетный режим предлагает уникальное сочетание симуляции и ужаса с захватывающей игровой механикой и леденящими душу моментами.
Давно хотел кого-нибудь вскрыть... а тут можно потренироваться перед практикой...