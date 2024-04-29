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Autopsy Simulator 06.06.2024
Симулятор, Ужасы, Инди
7.3 31 оценка

Медицинский хоррор от первого лица про патологоанатома Autopsy Simulator выйдет на ПК 6 июня

monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и польский разработчик инди-игр Woodland Games объявили, что их игра в жанре медицинского хоррора от первого лица Autopsy Simulator теперь выходит на ПК в Steam 6 июня вместо 9 мая 2024 года. Почувствовав себя практикующим патологоанатомом, игроки могут ожидать тревожную атмосферу и жуткие детали, раскрывая тайны каждого вскрытия.

В Autopsy Simulator игроки будут препарировать анатомически точные тела, чтобы выяснить причину смерти. Распутывайте тайны, окружающие каждого умершего, вооружившись аутентичными инструментами, подробными материалами дел и точными процедурами, созданными в сотрудничестве с реальными судебно-медицинскими экспертами.

В Dead Memories, автономном сюжетном режиме Autopsy Simulator, вы познакомитесь с захватывающей историей Джека Хэнмана и отправитесь в путешествие через психологический ужас личных демонов Джека. Сюжетный режим предлагает уникальное сочетание симуляции и ужаса с захватывающей игровой механикой и леденящими душу моментами.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lazar77

Давно хотел кого-нибудь вскрыть... а тут можно потренироваться перед практикой...

1
Гомер11
Спойлер
-1