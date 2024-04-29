Медицинский хоррор от первого лица про патологоанатома Autopsy Simulator выйдет на ПК 6 июня

Вас ждёт мрачная и загадочная история, которая разворачивается в стенах морга. Главный герой игры, патологоанатом Джек, привык к своей рутинной работе, но однажды при вскрытии таинственной женщины он находит нечто, что переворачивает его жизнь с ног на голову. Внутри тела покойной Джек обнаруживает обручальное кольцо своей давно умершей жены Кейт. Это невероятное и пугающее открытие становится началом череды загадочных событий, которые заставляют Джека погрузиться в собственное прошлое и столкнуться с тем, что он долгие годы пытался забыть. По мере того, как игрок будет продвигаться по сюжету, ему предстоит раскрыть шокирующие подробности этой мистической истории и узнать, какие тёмные силы стоят за происходящим.

Конечно же Autopsy Simulator — это не только интересный сюжет, но и возможность почувствовать себя настоящим патологоанатомом. Разработчики игры уделили огромное внимание деталям и реалистичности процесса вскрытия. Каждый орган, каждая ткань и каждое повреждение на теле жертвы выполнены с высокой точностью и вниманием к мельчайшим подробностям. Чтобы провести качественное вскрытие и раскрыть все секреты, игроку предстоит тщательно изучить историю каждой жертвы, ведь у каждого трупа на столе Джека есть своя уникальная судьба.