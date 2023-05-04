Сокровища, благословения и другие награды в грядущем подземелье Knightfall Abbey для MMORPG Albion Online ©

Sandbox Interactive представила новый выпуск дневников разработчиков, где продемонстрировала новое подземелье, которое вскоре станет доступно для MMORPG-песочницы Albion Online. Уже 8 мая крупное контентное обновление привнесет любопытную активность в виде подземелья Knightfall Abbey.

Искателям приключений предстоит отправиться во Мглу, где их встретит Оплот Нежити, ранее представляющий собой целую крепость короля Артура. В каждой комнате инстанса находятся специальные статуи, которые будут выдавать различные награды и благословения (усиления): Справедливость, Доблесть и Сострадание.

Также в подземелье Knightfall Abbey игроки смогут найти немало тайников с различными полезностями, а по завершении всех испытаний в нем появится большой сундук с сокровищами.