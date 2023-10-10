Alien Hominid Invasion и Alien Hominid HD выйдут на ПК и консолях 1 ноября ©

Игры Alien Hominid Invasion и Alien Hominid HD выйдут на Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК через Steam 1 ноября, сообщила компания-разработчик The Behemoth.

Стоимость Alien Hominid Invasion составит 19,99 долл., а Alien Hominid HD - 11,99 долл. Пакет "Extra Terrestrial Bundle", включающий обе игры, можно будет приобрести за 24,99 долл.

Первоначально игра Alien Hominid появилась на Newgrounds 21 год назад в виде флэш-игры, а ее очаровательная анимация, нарисованная от руки, и захватывающий дизайн уровней в стиле сайд-скроллер вдохновили команду The Behemoth. Команда продолжила разработку Alien Hominid для консолей, затем появились Castle Crashers, BattleBlock Theater и Pit People. Спустя два десятилетия Alien Hominid HD вернется вместе с выходом Alien Hominid Invasion, сохранив историю Behemoth и расширив ее новыми возможностями!

В Alien Hominid Invasion игроков ждут бесконечные возможности кастомизации, плавное перемещение персонажей, хаотичные способности к мутациям, нелинейный игровой процесс и продолжение истории Alien Hominid HD. В сетевой и локальной кооперативной игре смогут принять участие до четырех игроков, причем каждый из них сможет самостоятельно выбирать сложность и играть с разницей в уровне подготовки. Пора хватать свой верный бластер, готовить инопланетных союзников и готовиться к вторжению всей своей жизни!