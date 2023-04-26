Опубликован новый трейлер Aliens: Dark Descent в честь открытия предзаказов ©

Tindalos Interactive и Focus Entertainment опубликовали новый трейлер стратегического экшена Aliens: Dark Descent. Его посвятили открытию предзаказов на игру.

В игре Aliens: Dark Descent ужасы сюжетов о Чужих раскрываются в кинематографической кампании, полной зловещих тайн, культовых ксеноморфов и совершенно новых угроз. Ряд тактических возможностей позволяет набирать, повышать уровень и командовать отрядом колониальных пехотинцев в реальном времени и как единым целым с помощью интуитивно понятного управления как на клавиатуре и мыши, так и на контроллере.

Любая команда будет быстро выполнена тем морпехом, который лучше всего приспособлен к ситуации в соответствии со своими способностями и снаряжением. Игрокам придется использовать свою смекалку, чтобы пройти обширные, постоянные и реактивные уровни. Однако следует внимательно следить за жизненными показателями каждого морпеха - ведь их нельзя будет воскресить в случае смерти.

Предзаказ Aliens: Dark Descent на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. В Steam за игру просят 1999 рублей.