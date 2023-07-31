Аллоды Онлайн: Аттракционы августа на Тропическом атолле

Друзья, сегодня мы расскажем о новых активностях и наградах, которые появятся в августе на Тропическом атолле.

В центральной бухте начнётся звездопад. Игроки могут не только любоваться этим великолепием, загадывая желания, но и получить уникальные награды, если соберут необходимое количество звёздочек. Не упустите свой шанс понаблюдать в этом году за падающими сарнаутскими звёздами!

Новые аттракционы

Звездопад

Во время звездопада на атолле будут появляться падающие звёзды, которые можно подобрать, если пробежать или проехать через них на ездовом средстве. Когда звёздочка собрана, игрок получает увеличение количества «Личного запаса звёздной пыли». Чем больше звёздной пыли собрано, тем больше наград вы сможете получить позже.



Когда упавшие звёзды пойманы, на пляже будут произвольно появляться искрящиеся звёзды, которые кружатся и разбрасывают небольшие осколки вокруг себя. Эти осколки также можно собрать и получить бонус в виде звёздной пыли.



Аттракцион будет доступен с 15 по 20, с 35 по 40 и с 55 по 00 минуту каждого часа.



Ловите звёзды, собирайте звёздную пыль и тогда вы получите за выполненные задания не только ракушки, но и звёздочки, которые понадобятся для приобретения новых наград! Участвуя в других аттракционах, игрок может получить одну звёздочку в обмен на 10 единиц звёздной пыли.

Награды

В августе у Чики предприимчивого вас ждёт очаровательный питомец — Тропическая медуза! Это очаровательное существо с щупальцами будет вашим верным спутником и гарантом летнего настроения в любое время года! Копите звёздочки и ракушки и медуза будет ваша!

А у Шошо Охрипшего тоже обновление ассортимента! В продажу поступил уникальный шлейф из разноцветных звёздочек, которым вы можете украсить свой летний образ. Этот предмет можно приобрести за звёздочки, которые можно добыть только в августе.

Охотников для за достижениями мы тоже не забыли и добавили новые — «Во все стороны» и «Охота за звёздами».



Если у вас накопилось достаточное количество звёздочек, а все новые награды уже куплены, вы можете обменять их на искорки и ракушки, чтобы приобрести награды, которых у вас не было ранее.