Тодд Говард не жалеет, что новая игра Fallout не была выпущена вместе с сериалом

Руководитель игры и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Ховард заявил, что не сожалеет о том, что новая игра Fallout не вышла одновременно с сериалом на Amazon Prime Video. Он пояснил, что считает франшизу Fallout важной и актуальной для игрового мира.
В интервью с Kinda Funny Games он объяснил, что студия видит Fallout как франшизу с высоким потенциалом, и определяет ее состояние и актуальность для мира в целом. "Я думаю, мы прекрасно справляемся с этой задачей", - сказал Ховард. Он также добавил, что у Bethesda есть отдельная команда, работающая над Fallout 76, и благодаря этому в игре постоянно появляется новый контент.
"Я думаю, что самое замечательное в этом моменте - это то, что мы видим, как все это работает в Fallout 76. Понимаю, что многие люди, которых вы знаете, по понятным причинам отвергли его с самого начала. "В последние, знаете ли, три или четыре года это стало невероятно популярным, - сказал Говард, - и люди приходят и говорят "О". Вы знаете, [они] очень, очень наслаждаются этим как опытом Fallout, и я думаю, что прямо сейчас, на сегодняшний день, это самое большое количество людей, которые когда-либо участвовали в этой игре, и мы видим такую реакцию, в частности, на "76", которые раньше не имели такого успеха. Я очень горжусь командой, которая работала над этим".
Ну понятное дело. Либо онлайн продвигать который в теории на постоянке должен бабло приносить, либо одиночку.
И не жалеет, что выпустил starfield такой, какая она есть сейчас?
Уверен что нет.
А этот бракодел вообще ни о чем не жалеет походу, ибо совести у этого мошенника нет.
Да он сначала из геймдизайнера превратился в эффетивного менеджера "Слышь,купи Скайрим! ,а сейчас вообще скатился до инфоцыгана
Тодд Говард говорит - что ни о чем не жалеет, т.к. не царское это дело..