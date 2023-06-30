Аллоды Онлайн: Июльские аттракционы на Тропическом атолле

Друзья! С давних времен племя авиаков отмечает праздник Солнечного огня. Теперь и вы сможете принять участие в этом завораживающем событии и погрузиться в атмосферу ярких огоньков на Тропическом атолле! Мы подготовили для вас новые аттракционы и награды, о которых расскажем ниже.

Начнем с того, что на атолле появится возможность самостоятельно включать режим «Ночь», который делает локацию более таинственной и загадочной. В этом режиме игроки смогут увидеть звезды на ночном небе и погрузиться в атмосферу мистики и волшебства. А какими же красивыми станут танцы у костра!

Новые аттракционы

Жаркие танцы

Приглашаем вас на аттракцион, где вы сможете не просто принять участие в магическом танце, но и продемонстрировать свои зажигательные таланты! Участие в активности делится на две части: сначала вам нужно будет использовать три умения в нужном порядке, чтобы собрать верную комбинацию из огненных символов, а затем собирать огоньки в зажигательном танце вокруг костра. Чем быстрее и точнее вы будете собирать комбинации, тем зажигательнее будет танец и тем больше награды вы получите. Соберите все 24 огонька за ограниченное время и получите лучшую награду! За этот аттракцион вы можете получить не только щедрую награду в виде ракушек и подарков-ракушек, но и Искорки. Аттракцион будет доступен с 35 по 45 минуту каждого часа.

Плавучие фонарики

На атолле появится зажигательница фонариков Чай-Ка Взмывающая, которая расскажет вам о таинственном ритуале плавучих фонариков. Для участия в этом аттракционе вам предстоит сделать фонарики из черепашьих панцирей и цветов папоротника. Их можно найти по всему атоллу. А когда все будет готово, просто запустите их в плавание и наблюдайте за этим завораживающим зрелищем. Каждый фонарик имеет шанс погаснуть, поэтому лучше внимательно следить за ними! За каждый доплывший до конца маршрута фонарик вы получите ракушки, подарки и Искорки. Аттракцион будет доступен с 15 по 20 и с 55 по 00 минуту каждого часа.

Всеобщий запас искорок

По всему атоллу появятся жаркие костры, около которых собираются отдыхающие и исполняют зажигательные танцы! Присоединяйтесь к ним и получайте новую валюту — Искорки!

Кроме участия в Жарких танцах и запуска плавучих фонариков можно получать Искорки, даже участвуя в других аттракционах. Для этого достаточно время от времени танцевать у жарких костров, которые появились по всему атоллу. Каждый гость, станцевавший у костра, наполняет воздух атолла искорками и пополняет на 10 «Всеобщий запас искорок», который отображается в виде эффекта на персонаже. Каждый гость, станцевавший у костра хотя бы раз, будет получать в награду за участие в любом аттракционе Искорку. А расходоваться Искорка будет из «Всеобщего запаса», доступ к которому есть у каждого игрока на атолле.

Костров множество и они доступны в любое время, поэтому для гостей атолла не составит труда пополнять общий запас и продолжать получать искорки в награду за участие в любых аттракционах.

Награды

В июле у Чики Предприимчивого появится новое уникальное ездовое животное – лемур окраса «Принц Жужу»! Этот импозантный лемур умеет далеко прыгать и отлично танцевать. Если вы хотите обзавестись таким спутником, то не упустите свой шанс!

Также для приобретения станет доступна новая игрушка «Перцовый пунш», которую можно будет получить за выполнение достижений в аттракционе «Плавучие фонарики». Приобрести зелье можно будет у авиака Чай-Ка Взмывающая.

Мы не забыли и о любителях прекрасных шлейфов из бабочек, которые полюбились многим игрокам. У Шошо Охрипшего можно будет приобрести огненный шлейф из бабочек «Стайка искриц», которые будут сопровождать вас по всему Сарнауту.

Будьте внимательны: награды доступны за Искорки, которые можно добыть только в июле.