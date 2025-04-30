Аллоды онлайн: В разработке система комплектов экипировки

В скором времени игроков ждёт важное нововведение — в игру вводится система комплектных предметов экипировки, открывающая новые возможности в развитии персонажа и предлагающая более устойчивые награды, сохраняющие свою силу при смене сезона. Цель — сделать экипировку более разнообразной и гибкой. Разработчики стремились дать игрокам больше свободы при составлении игровых сборок, ввести возможность обмена редкими предметами с уникальными свойствами, а также добавить тип награды, сохраняющий свою ценность даже после выхода следующего обновления.

Как работает система комплектов

Комплектные предметы создаются на основе экипировки Драконьего облика и формируют полноценно работающие сочетания. Один комплект, как правило, состоит из шести предметов. Бонусы начинают действовать при наличии хотя бы трёх предметов из одного комплекта и усиливаются с каждым следующим. В полном составе комплект даёт до четырёх ступеней усилений — от прибавок к характеристикам до особых эффектов, открывающих дополнительные возможности для персонажа в бою.

Сила разных комплектов может отличаться. Разработчики будут отслеживать их востребованность и при необходимости усиливать те, что используются редко, или ослаблять те, что становятся излишне универсальными.

Эффективность бонусов зависит от среднего уровня надетых комплектных предметов. Предметы текущего сезона дают максимальный эффект, а более старые — немного ослабленный, но по-прежнему полезный.

Где получить и как использовать

Предметы с комплектными бонусами можно будет получить случайным образом в разных типах активностей:

В групповых активностях, таких как Астральные острова, Искажения, Героические приключения и другие.

В приключениях для отряда — например, в Цитадели Нихаза, Обсерватории или Дворце Садрок.

В одиночных активностях — сюжетные зоны, задания Ал-Риата и различные испытания.

На аукционе — комплектные предметы можно будет передавать другим игрокам.

Каждый комплект будет связан с определённым набором активностей — нельзя будет найти все сразу в одном месте. Позднее появится возможность изменять бонус у уже имеющегося предмета, используя редкий усиливающий компонент. Ненужные предметы можно будет разбирать, получая материалы или шанс на особые награды.

Обновления системы Драконьего облика

С экипировкой Драконьего облика также произойдут изменения: предметы станут передаваемыми, а их уровни будут пересчитаны и приведены в соответствие с уровнями актуальной экипировки. Драконьи Инсигнии будут повышать уровень любого имеющегося предмета Драконьего Облика до своего уровня и, в первую очередь, использоваться для улучшения комплектных предметов до актуального уровня в рамках сезона.

Что дальше?

В будущем мы планируем добавить внутриигровую библиотеку комплектных бонусов — с её помощью можно будет в любое время ознакомиться с полным списком усилений, их описанием и местами получения. Однако сроки внедрения этой функции могут измениться в зависимости от приоритетов разработки. Также мы рассматриваем возможность расширения системы: добавления комплектов с нестандартным числом предметов, а также редких и временных вариантов. Если такие изменения будут реализованы, мы обязательно расскажем о них заранее.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.