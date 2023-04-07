В Аллодах Онлайн началась акция "Карты судьбы Аркана возрождения" на всех серверах!

С 7 апреля по 30 апреля с помощью Карт Судьбы и Компасов Покровителя каждый игрок может принять участие в поисках сокровищ.

Пока идёт акция, среди трофеев, выпадающих из монстров близкого к вам уровня, вы сможете найти карты сокровищ. Прочесть их можно при помощи специального Компаса Покровителя, приобрести который можно разными способами, о чем мы расскажем вам ниже. Также карты можно приобрести у Затейниц в Новограде и Незебграде, а компасы получить у Затейниц в награду за особо выдающиеся подвиги!

Участвуя в этой акции, вы получите следующие ценности:

Брелок планера Солнца и Луны

Позволяет получить в своё распоряжение Планер окраса «Солнце и Луна». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных. Обладает способностью на короткое время взмывать в воздух, быстро преодолевая большое расстояние. Всадник не получает повреждений от падения.

2. Обрывок ковра-самолёта

Позволяет получить в своё распоряжение Ковер-самолет окраса «Колесо судьбы». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных. Способен на некоторое время ускориться ещё больше, неуклонно летя вперёд по прямой.

3. Упряжь Отшельника

Позволяет получить в своё распоряжение окрас Дракона «Отшельник». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных. обладает способностью на короткое время взмывать в воздух, быстро преодолевая большое расстояние. Всадник верхом на драконе не получает повреждений от падения.

4. Подкова звёздного пегаса

Позволяет получить в своё распоряжение Пегаса окраса «Звезда». Увеличивает скорость передвижения на 160% на бесплатных серверах и 155% на подписочных. Обладает способностью на короткое время взмывать в воздух, быстро преодолевая большое расстояние. Кроме того, Пегас может исцелять раны своего хозяина. Всадник верхом на Пегасе не получает повреждений от падения.

4. Одеяние Золотой Зари

Позволяет получить в своё распоряжение одеяние Золотой Зари.

Бесплатные серверы

При помощи Компасов и Карт Судьбы, герои смогут найти уникальные ездовые средства, целые залежи кристаллической крошки и золотой пыли, полезные предметы, а также невероятное количество костюмов и аксессуаров!

Прочесть Карты Судьбы можно при помощи специального Компаса Покровителя, приобретаемого в Лавке Редкостей.

Не стоит забывать и о том, что среди прочих ценностей вам могут достаться полезные эликсиры и провиант, с помощью которых можно временно усилить атакующие и защитные способности персонажа.

Кстати, единицы провианта, полученного благодаря «Картам Судьбы», можно обменять на любую эссенцию. Срок годности эссенции при этом наследуется от срока годности провианта.

Подписочные серверы

Все награды, полученные из Карт Судьбы, не оказывают существенного влияния на игровую мощь персонажа для игроков с подписочных серверов. Аналогичные предметы можно добыть игровым путем.

В поисках клада вам могут попасться предметы для продления подписки, Души для смены класса, астральные репликаторы, универсальные инструменты, упаковки амальгамы, различные боевые эликсиры и даже Хранилище Душ! В качестве наград за убийство могучих противников в Обсерватории и Цитадели Нихаза теперь будут доступны Планер окраса «Солнце и Луна», Ковер-самолет окраса «Колесо судьбы», Дракон окраса «Отшельник», Пегас окраса «Звезда», костюм «Одеяние Золотой Зари».

Обратите внимание, что подписочное время после использования соответствующего предмета будет добавлено только при следующем входе в игру. Запечатанное хранилище душ распаковывается в души со сроком жизни 14 дней.

Приобрести Компасы можно на сайте игры. Карты Судьбы можно добыть в качестве трофея за убийство монстров или купить у Затейниц в столице фракции.

Акция продлится до 23:59 30 апреля.

Удачи в поисках!