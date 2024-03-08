Представлен новый трейлер к игре Alone in the Dark

Трейлер предоставляет новый взгляд на персонажей Эдварда Карнби и Эмили Хартвуд, в предстоящем обновленном приключенческом хорроре. Релиз игры запланирован на 20 марта 2023 года на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Погрузитесь в атмосферу поместья Дерсето в этой переосмысленной версии Alone in the Dark, которая является посылом к культовой классической игре ужасов 90-х.
Переступите порог поместья Дерсето, окутанного паутиной интриг и таящего страшное. Эмили жаждет узнать правду об исчезновении дяди, а Эдварду предстоит раскрыть сложнейшее дело в своей жизни. Им обоим придется найти ответы на вопросы, которые они никогда не осмелились бы задать. Переосмысленная классика подарит вам незабываемое одиночное приключение, полное напряжения, ужасов и откровений, что потрясут границы воображения.