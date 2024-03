Стало известно точное время выхода ремейка Alone in the Dark

Alone in the Dark — это франшиза, пережившая немало взлетов и падений, но в этот новый золотой век игр ужасов на выживание THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive надеются, что их предстоящая перезагрузка сделает серию снова достойной внимания.

В преддверии запуска игры Pieces Interactive поделилась в Steam ответами на часто задаваемые вопросы, откуда стало известно точно время выхода игры и когда спадёт эмбарго на обзоры..

Релиз произойдёт одновременно по всему миру 20 марта 2024 года в 17:00 по московскому времени. Эмбарго на публикацию обзоров спадёт за несколько часов до этого – в 14:00.

Alone in the Dark выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.