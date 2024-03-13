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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.3 174 оценки

Стало известно точное время выхода ремейка Alone in the Dark

monk70
Новости

Alone in the Dark — это франшиза, пережившая немало взлетов и падений, но в этот новый золотой век игр ужасов на выживание THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive надеются, что их предстоящая перезагрузка сделает серию снова достойной внимания.

В преддверии запуска игры Pieces Interactive поделилась в Steam ответами на часто задаваемые вопросы, откуда стало известно точно время выхода игры и когда спадёт эмбарго на обзоры..

Релиз произойдёт одновременно по всему миру 20 марта 2024 года в 17:00 по московскому времени. Эмбарго на публикацию обзоров спадёт за несколько часов до этого – в 14:00.

Alone in the Dark выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

А на торрентах во сколько?

2
zubr zubr

в 19:00

2
caliskan

Хоть бы цену назвали

0
Ang Dark

Два клика и месячный тариф за интернет в торрент эдишене... ой , такое чувство, что ты-бы купил -_-

-5