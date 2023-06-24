Геймплейный трейлер будущего DLC Оклахома для American Truck Simulator ©

Релиз DLC Оклахома уже близок! Сегодня разработчики из SCS Software поделились первым геймплейным трейлером грядущего DLC Оклахома для American Truck Simulator. Смотрите и присоединяйтесь к доставке по Штату проворных.

Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.

Если вам нравится то, что вы видите, обязательно добавьте Оклахому в свой список желаний Steam! Разработчики благодарят игроков за постоянную поддержку и с нетерпением ждут комментариев и отзывов в официальных каналах социальных сетей. До скорой встречи на границе штата!