Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Джефферсон Сити

Добро пожаловать в Джефферсон-Сити, штат Миссури, очаровательное место, известное своим сочетанием исторического значения и живописных пейзажей. Сегодня мы рады поделиться с вами результатами работы, проделанной нашей командой по воссозданию этого города в нашем новом дополнении Missouri для American Truck Simulator.
Одной из главных достопримечательностей города, расположенного на берегу реки Миссури, является знаменитое здание Капитолия штата Миссури. Здание, построенное в 1913-1917 годах из известняка Берлингтон, добываемого в близлежащем городе Карфаген. Это впечатляющее сооружение является главной достопримечательностью города, в нем расположены Сенат штата и Палата представителей, а также другие важные правительственные учреждения.
Водители в нашем новом дополнении Missouri DLC могут рассчитывать на то, что они сами исследуют и проедут через часть центра города, а те, у кого зоркий глаз, возможно, даже смогут заметить некоторые места, которые наша команда посетила ранее во время своей исследовательской поездки; Дайте нам знать, если вы это сделаете! Здесь также можно найти множество мелких деталей и других достопримечательностей, в том числе казармы Национальной гвардии армии Миссури.
На другом берегу реки вы найдете множество рабочих мест на местных предприятиях, включая сельскохозяйственную ферму и строительную площадку. Игроки, въезжающие в город, могут увидеть местный карьер, а также некоторые из жилых районов города, где проживают местные жители.=
Город сильно изменился со времен Томаса Джефферсона, тезки города и 3-го президента Соединенных Штатов, но мы уверены, что вам понравится путешествовать по нему на грузовиках!
Мы надеемся, что вам понравилась работа, проделанная нашими талантливыми командами для воссоздания этого исторического города в штате Миссури. С нетерпением ждете выхода дополнения Missouri для American Truck Simulator? Обязательно добавьте его в свой список желаний Steam! До следующего раза, продолжай в том же духе.