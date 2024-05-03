Научно-фантастическая стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance получила крупное обновление, расширяющее сетевую игру

В этой стратегии в реальном времени, основанной на фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», вам предстоит возглавить отчаянную борьбу человечества против безжалостных машин, стремящихся уничтожить последние оплоты цивилизации.

Вы — один из командиров «Основателей», элитной группы, состоящей из лучших бойцов и стратегов, оставшихся от некогда могучих вооружённых сил США. На ваших плечах лежит тяжёлая ноша — вы должны разработать и воплотить в жизнь план по срыву коварных замыслов Легиона, безжалостного искусственного интеллекта, жаждущего стереть человечество с лица земли.

Под вашим командованием окажется армия закалённых в боях солдат, готовых пойти за вами в самое пекло. От миссии к миссии вы будете вести своих бойцов через серию масштабных тактических карт, каждая из которых потребует от вас максимальной концентрации и стратегического мышления.

В каждом сражении вам предстоит проявить все свои тактические таланты и умение быстро принимать решения в постоянно меняющейся обстановке. Битвы в игре потребуют от вас максимальной концентрации и умения адаптироваться к любым неожиданностям.

При этом в вашем распоряжении будет впечатляющий арсенал современного вооружения и военной техники. Танки, боевые вертолёты, артиллерия, высокотехнологичные гаджеты — всё это вы сможете использовать, чтобы дать отпор безжалостным машинам Легиона.

Однако даже самое мощное оружие бесполезно без умелых рук. Поэтому не забывайте о своих солдатах — нанимайте новые подразделения, обучайте их новым навыкам, снабжайте лучшей экипировкой.

Также стоит отметить, что в Terminator: Dark Fate - Defiance вам доступна не только одиночная кампания, но и другие режимы.

В режимах схватки (скирмиша) и многопользовательской игры вы сможете выбрать одну из трёх уникальных фракций — Основателей, Движение или Легион. Каждая из них обладает своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, и потребует от вас особого подхода и тактики.