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Terminator: Dark Fate - Defiance 21.02.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
8.3 272 оценки

Научно-фантастическая стратегия Terminator: Dark Fate - Defiance получила крупное обновление, расширяющее сетевую игру

Избранный Белиара

Бойцы, в полку Terminator: Dark Fate - Defiance прибыло: стратегия про противостояние выживающего человечества и хладнокровных машин-убийц получила масштабное обновление, расширяющее сетевую игру!

Итак, какие же новые возможности добавляются в проект:

  • знакомые поля сражений предстанут на обширных картах для сетевой игры и схваток;
  • многопользовательский режим "Мусорщик" позволит усилять свой боевой отряд при помощи добычи необходимого прямо на местности;
  • кооперативный режим: "Защита базы "Убежище" даст возможность защитить "Убежище" от наступающих волн неприятеля;
  • новые карты для штурма с целями и заданиями для сетевой игры
5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

Хорошая игра и по сети играть интересно но баланс конечно хромает, хотя если заранее договориться с оппонентом не использовать некоторых юнитов то вполне балансная сетевуха будет.

0
VIGITAL1

Как сейчас хз,но на старте оптимизон пипец был.Как игра с такой графикой 20 летней давности может тормозить?Удивительно.

-1