Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Города

Сегодня мы рады поделиться с вами обзором некоторых городов, которые вы сможете посетить и в которые сможете доставлять грузы в нашем предстоящем дополнении Nebraska для American Truck Simulator. У каждого из них есть свой уникальный характер, который наша команда упорно трудилась, чтобы наилучшим образом воссоздать в этом дополнении к карте. Давайте взглянем на некоторые из них, не так ли?

Гранд-Айленд

Расположенный в самом сердце штата, Гранд-Айленд - это оживленный город с очарованием маленького городка, дом для представителей различных культур и происхождения. Здесь вы найдете уникальное сочетание городских удобств, включая рынок, куда приезжают посетить многие люди из соседних штатов. От оживленного центра города, заполненного магазинами, ресторанами и культурными достопримечательностями, до живописных парков и живописной набережной реки - здесь найдется что-то для каждого.

Почему бы не воспользоваться моментом, чтобы насладиться пейзажем и осмотреть такие достопримечательности, как здание суда округа Холл, ратуша города Гранд-Айленд и другие. Вы также сможете посетить одну из самых известных стоянок грузовиков в округе, наиболее известную своими уникальными экспозициями с изображением гоночного автомобиля, танка и многого другого.

Гранд-Айленд также имеет историю автомобильных дорог, являясь вторым городом в Соединенных Штатах, где в 1915 году была построена бетонная дорога! Благодаря своей близости к I-80, это, несомненно, обязательное место для остановки любого путешественника, молодого или пожилого.

Норфолк

Расположенный на северо-востоке штата Небраска, Норфолк является центром сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Одним из таких складов, куда вы сможете доставлять рабочие места, является сталелитейный завод Nucor, расположенный к северу от города.

Здесь вы также можете найти такие достопримечательности, как музей долины Элкхорн и Мемориальный парк. Гостеприимная атмосфера Норфолка и разнообразные достопримечательности делают его идеальной остановкой для дальнобойщиков в этом районе.

Не забудьте заехать в аэропорт Мемориал-Филд имени Карла Стефана, названный в честь Карла Стефана, который первоначально родился в Чешской Республике, иммигрировал со своими родителями в Небраску в 1885 году и в конечном итоге переехал в Норфолк в 1909 году.

Колумбус

Привлекая дальнобойщиков уникальным сочетанием промышленности и очарования, Колумбус известен своими мощными производственным и сельскохозяйственным секторами. На востоке города вы найдете крупную промышленную зону ADM, которая почти такая же большая, как и любой другой город! Здесь вы сможете найти несколько различных складов для доставки товаров туда и обратно.

Во время своих путешествий вы наверняка пересечете реку Платт, протяженность которой составляет более 1050 миль. Другие примечательные достопримечательности в этом районе включают Военный мемориал, посвященный мужчинам и женщинам, отдавшим свои жизни.

Норт-Платт

Расположенный к северу от реки Платт, недалеко от I-80, этот город чем-то похож на Гранд-Айленд. Здесь вы можете найти крупнейшую в мире железнодорожную классификационную станцию! Если вы хотите узнать больше об этой отрасли, ознакомьтесь с нашим недавним блогом здесь.

Этот город окружен полями, используемыми для всех видов сельского хозяйства. Во время своих путешествий вы даже можете увидеть немало песчаных холмов - область покрытых травой стабилизированных песчаных дюн на Высокогорных равнинах. Они действительно уникальны и делают поездку по этому району, безусловно, интересной.

Здесь также будет множество достопримечательностей, которые стоит посетить, от мемориалов до нескольких значимых зданий в городе. Обязательно обратите на них внимание!

Наши команды надеются, что им удалось передать дух и очарование каждого города, представленного здесь. Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы ознакомиться со всеми городами Небраски, когда они станут вам доступны. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать подробнее о разработке этого дополнения для American Truck Simulator, а пока, если вам нравится то, что вы видите, обязательно добавьте Nebraska в свой список желаний Steam!