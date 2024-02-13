Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Железнодорожные станции

Хотя водители грузовиков играют ключевую роль в перемещении товаров по Америке, они часто являются частью более масштабного процесса, обычно включающего несколько видов транспорта. Одной из таких сетей, которая распространена по всем штатам, является железнодорожная сеть, протянувшаяся на тысячи миль по всей стране. В нашем предстоящем дополнении Небраска для American Truck Simulator вы найдете больше, чем просто железнодорожные пути!

Небраска является родиной многих исторических событий, включая Орегонскую тропу, исторический маршрут, сыгравший ключевую роль в экспансии Соединенных Штатов на запад в 19 веке. Хотя Небраска не была самым длинным участком тропы, она имела большое значение как проход через Великие равнины.

Наша команда воссоздала некоторые достопримечательности и исторические указатели, предлагая информацию и просвещение о тех, кто путешествовал по тропе, которые можно найти на обочинах дорог рядом с первоначальным маршрутом тропы. Обязательно обратите на них внимание, путешествуя по Небраске!

Давайте вернемся в нужное русло и познакомим вас с некоторыми депо и железными дорогами, которые вы найдете по всему штату. Небраска является важной частью железнодорожной сети США, настолько важной, что вам часто придется ехать бок о бок с поездами!

Со всеми этими поездами на путях, куда они направляются, когда им нужен отдых или техническое обслуживание? Конечно же, на железнодорожную станцию, где в Небраске находится самый большой в мире железнодорожный вокзал! Расположенный в Норт-Платте, этот впечатляющий район, более известный как "Бейли Ярд", обслуживает 10 000 железнодорожных вагонов каждые 24 часа. Возможно, вы даже сможете увидеть знаменитую башню "Золотой шпиль", в которой находится центр для посетителей и откуда открываются уникальные виды для туристов. Наша команда продолжает усердно работать в этой уникальной отрасли. Как вы можете себе представить, есть много деталей, которые нужно постараться воплотить в жизнь!

Вы также найдете множество других небольших железнодорожных станций по всей Небраске, на некоторые из которых вы сможете доставлять грузы в таких городах, как Альянс, Омаха и Норт-Платт. Мы надеемся, что вы оцените работу и масштаб представления этой интермодальной отрасли в предстоящем дополнении.

Все на борт, в Небраску! Рады, что вы отправились в Небраску в American Truck Simulator? До следующего раза, продолжай гонять на грузовиках.