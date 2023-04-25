Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по скриншотам и получить будущее DLC Канзас в подарок ©

Пришло время проверить свои знания и внимание к деталям в викторине «Угадай, где мы»! Сегодня разработчики поделились несколькими скриншотами из грядущего дополнения Kansas для American Truck Simulator. Примете ли вы вызов и правильно определите эти места?

На этих изображениях показаны самые разные места, в том числе города, автомагистрали и многое другое. Хотя эта мини-игра может оказаться довольно сложной задачей, в SCS Software уверены, что те, у кого острый глаз, заметят любой возможный намек на скриншотах и решат любые проблемы. А поскольку тяжелая работа всегда должна быть вознаграждена, разработчики в конечном итоге случайным образом выберут нескольких пользователей из комментариев в блоге с большинством обнаруженных мест и вручат DLC Канзас бесплатно, как только оно станет доступным!

Так что, не теряя времени, включайте «режим Шерлока» и постарайтесь угадать все места на скриншотах!