American Truck Simulator 02.02.2016
8.4 1 670 оценок

Разработчики из SCS Software предлагают угадать местность по скриншотам и получить будущее DLC Канзас в подарок

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Genotip71
Новости

Пришло время проверить свои знания и внимание к деталям в викторине «Угадай, где мы»! Сегодня разработчики поделились несколькими скриншотами из грядущего дополнения Kansas для American Truck Simulator. Примете ли вы вызов и правильно определите эти места?

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На этих изображениях показаны самые разные места, в том числе города, автомагистрали и многое другое. Хотя эта мини-игра может оказаться довольно сложной задачей, в SCS Software уверены, что те, у кого острый глаз, заметят любой возможный намек на скриншотах и решат любые проблемы. А поскольку тяжелая работа всегда должна быть вознаграждена, разработчики в конечном итоге случайным образом выберут нескольких пользователей из комментариев в блоге с большинством обнаруженных мест и вручат DLC Канзас бесплатно, как только оно станет доступным!

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Так что, не теряя времени, включайте «режим Шерлока» и постарайтесь угадать все места на скриншотах!

Индустрия Скриншоты
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Mracoriss

понятное дело - пустые ДЛЦ за жуткие цены никто не берёт...

3
dima_answer

сомневаюсь, что везунчику из России что-то подарят БЕСПЛАТНО

-1