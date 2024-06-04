ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8.5 6 688 оценок

Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского розничного чарта

butcher69
Новости

Hogwarts Legacy вновь заняла первое место в чартах физических игр Великобритании на этой неделе.

Игра, занимавшая первое место на прошлой неделе, ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door, опустилась на второе место, позволив игре от Warner Bros Games вновь занять первую строчку.

Единственным новым участником чарта на этой неделе стала игра F1 24 от EA, которая все же смогла занять третье место.

Полные данные чарта, опубликованные Nintendo Life, приведены ниже:

12
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гемор

всякий игровой мусор как обычно в топах

-14
EvgenyEss

так и не играй, че ты все оправдываешь свой ник?

5
muxamor2011

Держи в курсе чел.

0