Hogwarts Legacy вернулась на вершину британского розничного чарта

Hogwarts Legacy вновь заняла первое место в чартах физических игр Великобритании на этой неделе.
Игра, занимавшая первое место на прошлой неделе, ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door, опустилась на второе место, позволив игре от Warner Bros Games вновь занять первую строчку.
Единственным новым участником чарта на этой неделе стала игра F1 24 от EA, которая все же смогла занять третье место.
Полные данные чарта, опубликованные Nintendo Life, приведены ниже:
- Hogwarts Legacy
- Paper Mario: The Thousand-Year Door
- F1 24
- EA Sports FC 24
- Marvel's Spider-Man 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Bros Wonder
- Minecraft
- Elden Ring
- Grand Theft Auto 5
всякий игровой мусор как обычно в топах
так и не играй, че ты все оправдываешь свой ник?
Держи в курсе чел.